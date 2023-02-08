Google ve Apple'dan Türkiye'ye destek! Yardım ve kurtarma çalışmalarına katılacaklar

Kahramanmaraş'taki deprem konusunda Türkiye'den bölgelere yardım yapıldığı gibi yurt dışından da çok sayıda yardım geldiği biliniyor.

Apple CEO’su Tim Cook tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi:

“Türkiye, Suriye ve yıkıcı depremlerden etkilenen herkese dualarımızı ve taziyelerimizi gönderiyoruz. Apple, yardım ve kurtarma çabalarına bağışta bulunacak.”

Google CEO’su Sundar Pichai tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi:

“Türkiye ve Suriye’de depremler sonrası büyük kayıplar yaşayan herkese taziyelerimizi gönderiyoruz. Etkilenenlere ilgili acil durum bilgilerini sağlamak için SOS uyarılarını etkinleştirdik. Googleorg ve Google çalışanları yardım ve kurtarma çabalarını destekleyecek.”