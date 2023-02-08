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Google ve Apple'dan Türkiye'ye destek! Yardım ve kurtarma çalışmalarına katılacaklar

Google'ın CEO'su Sundar Pichai ve Apple CEO’su Tim Cook Türkiye'ye yardım yapacaklarını açıkladı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 15:45
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Google ve Apple Türkiye'ye destek verecek

Google ve Apple'dan Türkiye'ye destek! Yardım ve kurtarma çalışmalarına katılacaklar
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Kahramanmaraş'taki deprem konusunda Türkiye'den bölgelere yardım yapıldığı gibi yurt dışından da çok sayıda yardım geldiği biliniyor.

Apple CEO’su Tim Cook tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi:

“Türkiye, Suriye ve yıkıcı depremlerden etkilenen herkese dualarımızı ve taziyelerimizi gönderiyoruz. Apple, yardım ve kurtarma çabalarına bağışta bulunacak.”

Google CEO’su Sundar Pichai tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi:

“Türkiye ve Suriye’de depremler sonrası büyük kayıplar yaşayan herkese taziyelerimizi gönderiyoruz. Etkilenenlere ilgili acil durum bilgilerini sağlamak için SOS uyarılarını etkinleştirdik. Googleorg ve Google çalışanları yardım ve kurtarma çabalarını destekleyecek.”

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