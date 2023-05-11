Google'a gelişmiş dil özelliği geliyor. Bakın kaç dili çevirme desteği sağlayacak

Google, gerçekleştirdiği son konferansında yeni ürün ve hizmetini tanıttı.

Yeni dil özelliği olan PaLM2’yi tanıtan Google’ın bu özellik sayesinde kod yazabildiği ve muhakeme yeteneklerine sahip model hakkında paylaştığı detayları da yayınladı.

PALM 2, ŞİMDİDEN 25 HİZMETE GÜÇ VERİYOR

Google yeni yapay zekalarından Gecko’nun mobil cihazlarda çalışabilecek kadar hafif olduğunu ve çevrim dışıyken bile yeterince hızlı olacağını aktardı. Bu çok yönlülükle PaLM 2’nin daha fazla kişiye yardımcı olacağı ekleniyor.

Sohbet robotu Bard’a güç veriyor ve şirketin yapay zeka hamleleri için temel model işlevi görüyor. Google, şimdiden dil modelinin 25 üründe yer aldığını da açıklamalarına ekledi.

Google, en gelişmiş dil modelinin, mantık, matematik gibi konularda iyi olduğunu belirtti. Bu modelin; kod yazma, hataları düzeltme gibi özelliklere sahip. Google JavaScript ve Python dahil 20’den fazla programlama dili desteğine sahip olduğunun altını çizdi.

PaLM 2 de tek bir üründen ziyade, tüketici ve kurumsal ortamlarda kullanılacak farklı sürümleri olan bir ürün ailesi olarak tanıtıldı.

100'DEN FAZLA DİL DESTEĞİ

Buna ek olarak modelin 100’den fazla dil içeren bir yapı üzerinde eğitildiği de söyleniyor. Bu sayede model, deyimler, şiirler gibi metinleri anlama ve tercüme etme gibi konularda daha gelişmiş hale geldi.