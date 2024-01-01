Google’daki çok kullanılan özellik 2024’te son bulabilir. Milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiriyor

Kaynak: Haber Merkezi
Google’daki çok kullanılan özellik 2024’te son bulabilir. Milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiriyor
Google milyonlarca sürücünün kullandığı özelliği 2024’te kaldırabilir. Söz konusu özellik Google Haritalar’ın Android uygulamasına bulunuyor.

2022'de 'Asistan Sürüş Modu'nu kaldıran Google Haritalar, şimdi de Android uygulamasından 'Sürüş Modu' özelliğini kaldırabilir. Bir APK Insight gönderisindeki bazı kod dizileri, Google Haritalar Sürüş Modu'nun Şubat 2024'te kaldırılacağını gösteriyor.

Chip dergisinin haberine göre, en son Google Haritalar uygulaması v14.52'de bulunan kod dizileri, Sürüş Modu optimize edilmiş kullanıcı arayüzünün Android uygulamasından kaldırılmaya ayarlandığını ortaya çıkardı.

Daha önce, Google Haritalar'ın harita, medya önerileri, ses kontrolleri, arama ve mesajlaşma işlevlerine sahip bir ana ekran sunan 'Asistan Sürüş Modu Gösterge Paneli' kaldırılmıştı. Bunun telefon ekranları için Android Auto'nun yerini alması amaçlanıyordu, ancak kullanıcılar tarafından iyi karşılanmadı.

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Asistan Sürüş Modu Gösterge Paneline benzer şekilde Google Haritalar Sürüş Modu, kullanıcı navigasyonu başlattıktan sonra açılıyor ve aracın ekranının alt kısmında siyah bir çubuk olarak beliriyor. 9To5Google'ın belirttiğine göre, Google Haritalar Sürüş Modunun kullanıcı arayüzü; Asistan, Google Haritalar ve desteklenen müzik, podcast, sesli kitap ve diğer akış uygulamalarını görüntülemek için bir başlatıcıya kolay bir erişim sağlıyor. Kullanıcı arayüzü, sürüş sırasında kontrolü kolaylaştırmak için büyük butonlar gösterecek şekilde optimize edilmiş.

Google, 2022 yılında birçok kişinin araçlarının ekranlarında Sürüş Modunu kullandığını ve şirketin bu özelliğe daha fazla önem vereceğini belirtmişti. Ancak, artık bu özellik aşamalı olarak kaldırıldığına göre, kullanıcılar Google Haritalar'ın navigasyon modunu kullanmak zorunda kalabilir.

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