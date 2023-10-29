Google'dan Cumhuriyet Bayramı'na özel doodle

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle anasayfasında özel "doodle" hazırladı.

Siteye girildiği anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ilk meclis binası resmedildi.

Kullanıcılar binanın üzerine tıklandığında ise "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" üzerine bilgilere kullanıcılar iletildi.

Google ayrıca ön izleme olarak da "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Kutlu Olsun" mesajına yer verdi.

Söz konusu Cumhuriyet Bayramı doodle'ı gün boyunca Google'ın ana sayfasında kalacak.

Ayrıca Google'da herhangi bir arama yapıldığında ise şu doodle ile karşılaşılıyor: