Google’dan dev karar. Yapay zeka koçluğu yapacak

NTV'de yer alan bilgilere göre, Google'ın yapay zeka birimlerinden biri, yaşam tavsiyeleri, planlama ve özel dersler için en az 21 farklı araç geliştirmek üzere üretken yapay zekayı kullanıyor.



Google'ın DeepMind şirketi, yapay zeka çabalarının "çevik, hızlı tempolu" standart taşıyıcısı haline geldi ve araçların geliştirilmesinin arkasında yer alıyor.

GOOGLE'DAN 7,3 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA



Google'ın araçları test etmek için yapay zeka yazılımlarını eğitmeye ve doğrulamaya odaklanan 7,3 milyar dolarlık Scale AI ile anlaştığı bildirildi.

Bazı kaynaklara göre proje üzerinde 100'den fazla doktoralı kişi çalışıyor.

Yapılan testlerin bir kısmı, yapay zekanın ilişki tavsiyeleri sunup sunamayacağını veya kullanıcıların mahrem soruları yanıtlamasına yardımcı olup olamayacağını incelemeyi içeriyor.