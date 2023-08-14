Google'dan Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan'a özel Doodle... Teşekkürler Google bizim unuttuğumuzu sen hatırlattın

Google, ana sayfasında bugün Türkiye’nin ilk kadın gök bilimcisi ve ilk kadın dekanı olan Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan’ı anan bir Doodle hazırladı.

Google'dan Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan'a özel Doodle... Teşekkürler Google bizim unuttuğumuzu sen hatırlattın

Doodle, Gökdoğan’ın 113. yaş gününü kutluyor.

Türk astronom ve matematikçi

Doodle’da, gezegen ve kitap görsellerinin yanında Gökdoğan’ın çizgi görseli de yer alıyor. Doodle tıklandığında kullanıcılar, 14 Ağustos 1910’da İstanbul’da doğan Gökdoğan’ın hayatı ve başarıları hakkında bilgi ve haberlere ulaşabiliyor. Gökdoğan, Fransa’da matematik ve fizik eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye döndü ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Astronomi Enstitüsü’ne ilk Türk doçenti olarak atandı. Ayrıca fakültenin kayıtlarındaki bir numaralı doktora tezinin sahibidir .

İlk kadın dekan

Gökdoğan, 1954 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına seçilerek ilk kadın dekan unvanını aldı . Aynı zamanda Türk Matematik Derneği’nin ve Türk Astronomi Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. 1958-1980 yılları arasında Astronomi Kürsüsü başkanlığı yaptı. Bayındırlık Bakanlarından siyasetçi Ali Mukbil Gökdoğan’ın eşi, Cumhuriyet tarihinin ilk kadın keman profesörü Gönül Gökdoğan’ın annesidir. Gökdoğan, 24 Nisan 2003’te hayatını kaybetti.

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