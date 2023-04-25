Google'dan virüsleri tespit edecek yapay zeka programı geliyor. Dolandırıcı uygulamalara son

Google yeni geliştirdiği yapay zeka ve siber güvenlik formatını devreye soktu. Artık virüsler Google tarafından algılanabilecek.

Google'dan virüsleri tespit edecek yapay zeka programı geliyor. Dolandırıcı uygulamalara son

Google, birkaç yıl önce yapay zeka dil modeli olan PaLM’ı duyurmuştu.

Yrni yapılan etkinlikle Google'on yapay zeka Cloud Security AI Workbench'i güvenlik tehditlerini tespit etmesi üzerinde kullanıcılara sunuldu.

Google, güvenlik araçları paketini Sec-PaLM ile geliştirdiğini belirtti. Bu dil modeli; güvenlik açıkları, kötü amaçlı yazılım, tehdit göstergeleri ve tehdit aktörleri gibi popüler güvenlik istihbaratıyla eğitildi.

KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLAR BİR BİR TESPİT EDİLİP YOK EDİLECEK

Ancak güvenlik paketi sadece yapay zekadan destek almıyor. Google’ın açıklamasına göre, kötü amaçlı komut dosyalarını analiz eden VirusTotal Code Insight Cloud Security AI Workbench’e dahil edildi. Kötü amaçlı yazılımların tespiti ise VirusTotal ile işlenecek.

Yapay zeka araçlarının siber güvenlik alanında ne kadar başarılı olacağını şimdilik bilmiyoruz. Tehdit aktörlerinin her geçen gün yeni bir açıktan yararlandığını düşünürsek, yapay zekanın tam koruma sağlamasının mümkün olmadığı da aktarıldı.

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