En çok indirilen uygulamalar ve oyunlar açıklandı

Google Play Store ve App Store üzerinden kullanıcıların en çok indirdiği uygulamalar ve oyunlar belli oldu.

En çok indirilen uygulamalar ve oyunlar açıklandı

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, AppFigures, nisan ayında en çok indirilen uygulama ve oyunları paylaştı. App Store uygulamasında en çok indirilen 12 milyonla CapCut oldu.

İkinci sırada TikTok, sonrasında sırayla Google Maps, Google, Instagram, YouTube, WhatsApp ve Gmail yer alıyor.

adult-apple-blur-225232-1.jpg

Play Store tarafında ise en çok indirilen mobil uygulama 36 milyonla Instagram oldu. Onu Facebook, TikTok, WhatsApp, Snapchat, Telegram ve Capcut takip etti.

Nisan ayında en çok indirilen mobil oyunlar ise App Store tarafında Monopoly GO oldu. Roblox, Royal Match, Gardenscapes, Block Blast Adventure Master ve Subway Surfers takip etti.

Play Store'da ise ilk sırada Dream11 var. Subway Surfers, Candy Crush Saga, Roblox, Attack Hole, My11Circle göbö oyunlar en çok indirilenler arasında yer aldı.

İlgili Haberler
Bu uygulamalar tüm bilgilerinizi çalabilir. Telefonlardaki büyük tehlike
Google kötü uygulamalara karşı harekete geçti
Google kötü uygulamalara karşı harekete geçti
Google'dan virüsleri tespit edecek yapay zeka programı geliyor. Dolandırıcı uygulamalara son
Bu uygulamalar telefonunuzda yüklüyse dikkat. Telefonun bataryasını yavaş yavaş öldürüyorlar
Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü Güncel
Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü
Süper Lig'de 11 yabancı serbest oluyor. TFF'nin aldığı kararın detayları belli oldu Spor
Süper Lig'de 11 yabancı serbest oluyor. TFF'nin aldığı kararın detayları belli oldu
Ukrayna savaşında bir gazeteci hayatını kaybetti Dünya
Ukrayna savaşında bir gazeteci hayatını kaybetti
Kritik zirve Rusya'da başladı Güncel
Kritik zirve Rusya'da başladı
150 bin göçmen Meksika sınırından ABD'ye geçecek Dünya
150 bin göçmen Meksika sınırından ABD'ye geçecek
Çılgın pilot gökyüzüne Napoli arması çizdi Spor
Çılgın pilot gökyüzüne Napoli arması çizdi
Demi Rose Maksika'ya gider gitmez soyundu. ''Şimdi başlıyor'' notu ile paylaştı Magazin
Demi Rose Maksika'ya gider gitmez soyundu. ''Şimdi başlıyor'' notu ile paylaştı