En çok indirilen uygulamalar ve oyunlar açıklandı

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, AppFigures, nisan ayında en çok indirilen uygulama ve oyunları paylaştı. App Store uygulamasında en çok indirilen 12 milyonla CapCut oldu.

İkinci sırada TikTok, sonrasında sırayla Google Maps, Google, Instagram, YouTube, WhatsApp ve Gmail yer alıyor.

Play Store tarafında ise en çok indirilen mobil uygulama 36 milyonla Instagram oldu. Onu Facebook, TikTok, WhatsApp, Snapchat, Telegram ve Capcut takip etti.

Nisan ayında en çok indirilen mobil oyunlar ise App Store tarafında Monopoly GO oldu. Roblox, Royal Match, Gardenscapes, Block Blast Adventure Master ve Subway Surfers takip etti.

Play Store'da ise ilk sırada Dream11 var. Subway Surfers, Candy Crush Saga, Roblox, Attack Hole, My11Circle göbö oyunlar en çok indirilenler arasında yer aldı.