Google'ın yeni cihazlarının özellikleri belli oldu. iPhone 15'in RAM'i 6'yken Google 12 GB RAM sunacak

Google'ın son cihazı olan Google Pixel 8 ve Google Pixel 8 Pro'nun teknik özellikleri belli oldu. iPhone'un son cihazı olan ve aşırı övülen 15 ve 15 Pro'sunda bile 6 GB RAM bulunurken, Google RAM olarak 12 GB sunacak.

Google'ın yeni cihazlarının özellikleri belli oldu. iPhone 15'in RAM'i 6'yken Google 12 GB RAM sunacak

Sosyal medyada yayılan bir sızıntıya göre, Google Pixel 8, 699 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Pro modelinde 899 dolara satılacak.

Söz konusu cihazın Pixel 8, Tensor G3 işlemcisine sahip olacağı belli oldu. Cihazda parmak izi okuma, yüz tanıma ve VPN gibi güvenlik özelliklerinde birçok önemli geliştirmeyle birlikte gelecek olan cihaz, verimli ve güvenli bir kullanıcı deneyimi sunacağı ifade edildi.

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ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Pixel 8 modeli 50 megapiksellik bir ana kameraya sahipken 12 megapiksellik bir ultra geniş açı kamerasına sahip olacak. Pro modeli ise 50 megapiksellik bir ana kamera, 48 megapiksellik bir ultra geniş açı kamera ve 48 megapiksellik bir telefoto kameradan oluşan üçlü kamera şemasına sahip olacak.

Her iki telefon modeli de 10,8 megapiksellik birer ön kameraya sahip olacak.

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