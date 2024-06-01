Gören şaştı kaldı: Dövmeden kakül yaptırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Gören şaştı kaldı: Dövmeden kakül yaptırdı

Bir kadının, dövmecide alnına kakül dövmesi yaptırması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Bir kadının, dövmecide alnına kakül dövmesi yaptırması sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Alışılagelmiş dövme stillerinin dışında olan bu sıra dışı tercih, kullanıcıların dikkatini çekti ve tartışmalara yol açtı.

Kakül dövmesi yaptıran kadının videosu, sosyal medyada hızla yayıldı. Birçok kullanıcı, sonucu beğenmediklerini belirterek kadının bu hareketinin gereksiz olduğunu savundu. Kimileri ise dövmenin kalıcı olduğunu ve bu tarz değişimlerin daha düşünülerek yapılması gerektiğini ifade etti.

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