Gitar aşığı çocuğun 10 yıllık gelişimi sosyal medyada büyük ilgi gördü

Bir aile, gitar tutkusuyla büyüyen çocuklarının 10 yıllık gelişimini adım adım kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Gitarları çok seven 2 yaşındaki oğullarına ilk gitarını alan aile, çocuğun gitarla olan yolculuğunu 10 yıl boyunca düzenli olarak videoya çekti.

İlk yıllarda basit akorlarla başlayan küçük çocuk, zamanla gitar çalma becerilerini geliştirerek profesyonel seviyeye ulaştı. Ailenin paylaştığı videoda, çocuğun müzikal yolculuğunun her aşaması izleyicilere sunuldu. 12 yaşındaki çocuğun yeteneği ve azmi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, çocuğun müzikal gelişimini ve azmini takdir ederek beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Birçok kullanıcı, çocuğun yeteneğinin yanı sıra ailenin bu süreci belgeleyip paylaşmasından dolayı da övgü dolu yorumlar yaptı.