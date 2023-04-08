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Arda Kural’ın son hali şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı

Lise Defteri, Emret Komutanım, Eyvah Kızım Büyüdü dizileri ile hafızalara kazınan 'Yerli Leonardo DiCaprio' Arda Kural’ın son hali şaşırttı.

Galeri Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 11:32
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Arda Kural’ın son hali şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı

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Arda Kural’ın son hali şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı

"Yerli Leonardio DiCaprio" olarak anılan Arda Kural psikoz teşhisi konulmasının ardından bir süre tedavi gördü.

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Arda Kural’ın son hali şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı

Uzun süre ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren ve daha sonra yeniden gündeme gelen Kural’ın aldığı kilolar dikkat çekmişti.

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Arda Kural’ın son hali şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı

Günden güne eriyen ünlü oyuncunun son halini görenler şaşırdı. 20 kilo veren Arda Kural’ı görenler “Sahalara hoş geldin” yorumunda bulundu.

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Arda Kural’ın son hali şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı

Verdiği kilolar ile dikkat çeken ünlü ismin fotoğrafına takipçileri “Nasıl bu kadar kilo verdin”, “Sağlam zayıflamışsın”, “Baya zayıflamışsınız, artık kilo vermeyin”, “Bir dizide başrol bekliyoruz” yorumlarında bulundu.

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Arda Kural’ın son hali şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı

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Arda Kural’ın son hali şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı

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Arda Kural’ın son hali şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı

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Arda Kural’ın son hali şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı

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Arda Kural’ın son hali şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı

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Arda Kural’ın son hali şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı

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Arda Kural’ın son hali şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı

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Arda Kural’ın son hali şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı

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Arda Kural’ın son hali şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı

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