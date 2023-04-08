Arda Kural’ın son hali şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı

"Yerli Leonardio DiCaprio" olarak anılan Arda Kural psikoz teşhisi konulmasının ardından bir süre tedavi gördü.
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Uzun süre ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren ve daha sonra yeniden gündeme gelen Kural’ın aldığı kilolar dikkat çekmişti.
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Günden güne eriyen ünlü oyuncunun son halini görenler şaşırdı. 20 kilo veren Arda Kural’ı görenler “Sahalara hoş geldin” yorumunda bulundu.
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Verdiği kilolar ile dikkat çeken ünlü ismin fotoğrafına takipçileri “Nasıl bu kadar kilo verdin”, “Sağlam zayıflamışsın”, “Baya zayıflamışsınız, artık kilo vermeyin”, “Bir dizide başrol bekliyoruz” yorumlarında bulundu.