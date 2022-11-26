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Arda Kural'ın yeni projesini duyanlar inanamadı. Acun Ilıcalı elinden tuttu

Emret Komutanım ve Eyvah Kızım Büyüdü gibi yapımlarla akıllara kazınan ünlü oyuncu Arda Kural, yaşadığı bunalım nedeniyle uzun yıllar ekranlardan uzak kalmıştı. Son dönemlerde değişimiyle gündeme gelen Arda Kural hakkında sosyal medyada şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 16:14
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Acun Ilıcalı elinden tuttu. Arda Kural'ın yeni projesini duyanlar inanamadı

Arda Kural'ın yeni projesini duyanlar inanamadı. Acun Ilıcalı elinden tuttu
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Yeni imajıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Arda Kural'ın Acun Ilıcalı ile anlaştığı öne sürüldü.Bir dönemin Leonardo Di Caprio'su Arda Kural; Lise Defteri, Kızlar Yurdu, Yedi Numara, Emret Komutanım gibi yapımlarda izleyici karşısına geçmişti.

Psikolojik sorunlar yaşadığı için oyunculuğu bırakan Arda Kural, Büyükçekmece sahilinde kaldığı görüntülerle Türkiye'nin gündemine oturmuştu .2020 yılında Tutunamayanlar dizisiyle sektöre yeniden dönen ünlü oyuncu, zor günleri geride bıraktı.

Sosyal medyada yer alan bir iddiaya göre Arda Kural, Survivor 2023 sezonunda Fenomenler takımında yer alacak.  Acun Ilıcalı'nın teklifini kabul eden Arda Kural'ın efsane yarışma programıyla ekranlara dönmesi, sevenlerini heyecanlandırdı.

Sosyal medya kullanıcıları, ''Arda'nın Survivor'a katılacağını duyunca inanamadım'' ve ''Çok eğlenceli bir sezon olacak'' gibi yorumlarda bulundu.

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