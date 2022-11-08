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  • Oyuncu Arda Kural eski formuna geri döndü. Takipçilerini kendine hayran bıraktı

Oyuncu Arda Kural eski formuna geri döndü. Takipçilerini kendine hayran bıraktı

Sağlık sorunlarını geride bırakan Arda Kural, bomba gibi bir dönüş yaparak sevenlerini çok mutlu etmişti. Birkaç yapımda yer alan Kural, oyunculuğundan bir şey kaybetmese de aldığı kilolarla da gündeme gelmişti. Oyuncunun son hali tüm sevenlerini hayran bıraktı...

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 16:03
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Oyuncu Arda Kural eski günlerine geri döndü. Son halini gören takipçileri hayranlıklarını dile getirdiler

Oyuncu Arda Kural eski formuna geri döndü. Takipçilerini kendine hayran bıraktı
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Bir zamanların yerli Leonardo Di Caprio'su olarak anılan yakışıklılığıyla genç kızları kendine hayran bırakan Arda Kural, geçtiğimiz yıllarda zor günler geçirmişti. Bir dönem yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören Arda Kural, yıllar sonra kamera karşısına geçmişti.

Aldığı kilolarla eski halinden çok farklı bir görünüme sahip olan Arda Kural'ın dönüşü hayranlarını sevindirmişti. Farklı dizilerde yer alan Kural, katıldığı YouTube programında zorlu dönemlerinde yaşadıklarını samimi bir şekilde anlatmıştı. 

Yakın zamanda Yıldızlara Bak filminde yer alan Arda Kural 6 ay önce 15 kilo verdiğini açıklamıştı. 42 yaşındaki yakışıklı oyuncu saçlarını kısacık kestirdiği halini "Ben hazırım" mesajıyla paylaştı. Arda Kural'ın paylaşımına adeta yorum yağdı. Takipçileri "Eski Arda geri gelmiş", "İşte benim tanıdığım Arda bu Arda" yorumlarında bulundu. 

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