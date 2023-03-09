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Görenler hayrete düştü. Yolunu kaybeden fok kendini Ayvalık'ta buldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sokak arasında gezen fok balığını gören ilçe halkı şaşırdı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 22:30
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Görenler hayrete düştü. Yolunu kaybeden fok kendini Ayvalık'ta buldu

Görenler hayrete düştü. Yolunu kaybeden fok kendini Ayvalık'ta buldu
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Vatandaşlar tarafından yakalanan fok daha sonra doğal yaşam alanı olan denize salıverildi. Bu anlar ise kameralara yansıdı.

Ayvalık ilçesi Hayrettin Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi 17. Sokakta bir fok balığının sokakta araçlar arasında gezdiğini gören vatandaşlar hayretle olayı izledi.

Bir süre sonra mahalle halkı yolunu kaybedip mahalle arası yollarda kaybolan foku yakalamak için çalışma başlattı.

Balık ağı ile yakalanan fok kısa bir yolculuğun ardından tekrar denize kavuştu.

Mahalle halkı bu ilginç olayı kameraya kayıt etti. 

Fok balığının sokakta sakin sakin gezmesi dikkatleri çekti.

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