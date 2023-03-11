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Dünyaca ünlü yıldız estetik yüzünden tanınmaz hale geldi. Görenler'Kim'sin sen?''dedi

Alec Baldwin ile evliliğinden olan kızı Ireland Baldwin'in dünyaya gelecek bebeği için düzenlediği bir kutlama partisine katılan Kim Basinger'ı, yüzüne yaptırdığı estetik müdahaleler nedeniyle gören kimse tanıyamadı, sonra da kim olduğunu anladıklarında gözlerine inanamadılar

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 10:19
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Görenler'Kim'sin sen?''dedi. Dünyaca ünlü yıldız Kim Basinger estetik yüzünden tanınmaz hale geldi

Dünyaca ünlü yıldız estetik yüzünden tanınmaz hale geldi. Görenler'Kim'sin sen?''dedi
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Model olarak başladığı kariyerini oyuncu olarak sürdüren Kim Basinger, 1980'lerde ve 1990'larda gişede başarılı olan birçok filmde rol aldı.

O dönemde dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak anılan Kim Basinger, şimdi 69 yaşında ve ilk torununu kucağına almaya hazırlanıyor.

Moda ve sinema dünyasında tanındığı adıyla Kim Basinger ya da tam adıyla Kimila Ann Basinger, günümüzün ünlü modellerinden Ireland Baldwin'in de annesi.. Basinger'ın, Alec Baldwin ile olaylı biten evliliğinden dünyaya gelen tek kızı Ireland ilk bebeğine hamile. 

Ireland Baldwin ve sevgilisi Andre Allen Anjos, dünyaya gelecek bebekleri için bir kutlama partisi düzenledi. Kim Basinger'da saç tasarımcısı olan sevgilisi Mitch Stone ile birlikte torunu için düzenlenen kutlama partisine giderken ve saatler sonra da mekân çıkışında görüntülendi.

Kim Basinger'ın kutlama için siyah gömlek, gri ceket ve pantolon giymeyi tercih ettiği görüldü. Ancak Basinger ile ilgili en çok dikkat çeken ayrıntı ise yüzünün geçirdiği değişim oldu. Yılların ve yaşanmışlıkların özellikle de yüzünde iz bırakmasına izin vermeyen Kim Basinger, bunun için de estetik müdahaleleri tercih etti. Fakat Basinger'ın son halini görenler onu tanımakta zorlandı. 

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