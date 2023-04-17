Yaklaşık 1 ay sonra yapılacak seçimlerde yeni milletvekilleri belirlenecek.

Türkiye’nin demokratik sürecinde önemli bir yere sahip olan TBMM’deki milletvekillerinin performansı, halk tarafından yakından takip ediliyor.

5 yıl boyunca hiç kürsüye çıkmayan milletvekilleri ve sadece bir kez kullanan milletvekilleri eleştirilirken, aktif bir şekilde çalışan milletvekilleri ise takdir ediliyor.

Yeni dönemde, milletvekillerinin daha aktif olmaları ve vatandaşların beklentilerine daha iyi yanıt vermeleri bekleniyor.

SADECE YEMİN ETMİŞLER

Araştırma, ANKA Haber Ajansı tarafından yapıldı ve 18 Haziran 2018 seçimlerinde oluşan 27. Dönem TBMM’deki milletvekillerinin performansını analiz etti.

İşlerinin yoğunluğu nedeniyle bazı milletvekillerinin kürsüye çıkmadığı anlaşıldı. Ancak, 5 yıl boyunca hiçbir şekilde kürsüye çıkmayan 8 milletvekili, muhalefet partileri tarafından görevlerini tam anlamıyla yerine getirmediği eleştirilerine neden oldu.

Yeniden aday gösterilmeyen AKP milletvekillerinin büyük çoğunluğu ise yeni yüzlerin önünü açmak için tercih edildi.

Bu arada, TBMM Genel Kurulu’nda kürsüyü sadece bir kez kullanan milletvekilleri de dikkat çekti.

Ant içme töreni hariç hiç söz almayan AKP milletvekilleri şöyle:

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki

Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan

Ankara Milletvekili Barış Aydın

Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş

Eskişehir Milletvekili Harun Karacan

İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz.

TBMM'de beş yıl boyunca kürsüde, yemin dışında sadece bir kez konuşan AKP milletvekillerinin listesi de şöyle:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, TBMM'de hiçbir kanun teklifi imzalamayan ve son konuşmasını 2022'de yapan milletvekilleri arasında yer aldı. Ali İhsan Yavuz, 5 yıllık görev süresi boyunca sadece bir kez kürsüye çıktı ve konuşma yaparak dikkatleri üzerine çekti.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı son konuşmasını 2021 yılında Çamlıca Camisi ve Taksim Camisi'ne ilişkin gündem dışı bir konuyla gerçekleştirdi. Ancak Kandemir'in, ilk imza sahibi olduğu bir kanun teklifi bulunmuyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, TBMM Genel Kurulu'nda 2020 yılında Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde konuştu. Bu konuşma, Dağ'ın o dönemdeki tek konuşmasıydı.

Ahmet Uzer, AK Parti Gaziantep Milletvekili olarak görev yapmaktadır. TBMM Genel Kurulu'nda ant içme dışında sadece bir kez 2018 yılında konuştuğu bilinmektedir.

Uzer'in, ilk imza sahibi olduğu herhangi bir kanun teklifi ise bulunmamaktadır.

Hakkari'nin AK Parti'li Milletvekili Husret Dinç, 2020 yılında TBMM Genel Kurulu'nda bir kez söz almıştır. Ancak kendisinin ilk imza sahibi olduğu herhangi bir kanun teklifi yoktur.

Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili olarak TBMM Genel Kurulunda yalnızca bir kez konuştu ve ilk imza sahibi olduğu herhangi bir kanun teklifi bulunmuyor. Son konuşmasını 2021 yılında gerçekleştirdi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, 2018 yılında bir kez konuştu ancak ilk imza sahibi olduğu kanun teklifi bulunmuyor.

Yıldız'ın adı Şenyaşar ailesinden üç kişinin yaşamını yitirdiği cinayet davasıyla gündeme geldi ve yeniden milletvekili adayı yapılmadı.

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Genel Kurul'da yemin dışında tek konuşmasını 2020 yılında yapmıştır. Kendisinin ilk imza sahibi olduğu bir kanun teklifi bulunmamaktadır.

AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, yemin dışında tek konuşmasını 2022 yılında yapmıştır. Ancak Altay'ın, ilk imza sahibi olduğu kanun teklifi bulunmamaktadır.

İsmet Büyükataman, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili olarak görev yapıyor. Büyükataman, ilk defa 7 Temmuz 2018 tarihinde ant içmek için Genel Kurul kürsüsüne çıktı.

Aradan tam 4 yıl geçtikten sonra ise 2022 yılında Amasya Tamimi'nin imzalanmasının yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşma yapmak için kürsüye çıktı.

Ancak Büyükataman'ın henüz ilk imza sahibi olduğu bir kanun teklifi veya araştırma önergesi bulunmuyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, ant içme dışında TBMM’nin 100. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine ilişkin bir kez kürsüde konuşma yaptı.

Ancak Yalçın'ın ilk imza sahibi olduğu kanun teklifi veya araştırma önergesi bulunmuyor.