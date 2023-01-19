Salernitana yönetiminden flaş teknik direktör kararı. Geri getirdiler

İtalya Ligi'nde zor günler geçiren ve küme düşme hattının iki basamak üzerinde yer alan Salernitana, son lig maçında Atalanta'ya 8-2 yenildi.

Tarihi mağlubiyet sonrası Salernitana yönetimi teknik direktör Davide Nicola'nın görevine son verdi.



BENİTEZ'İ İKNA EDEMEDİ

Galatasaray eski kalecisi Morgan De Sanctis'in sportif direktörlüğünü yaptığı Salernitana, 49 yaşındaki teknik adamın yerine Roberto D'Aversa, Rafa Benitez ve Leonardo Semplici gibi teknik direktörlerle görüştü. Ancak bu isimleri ikna edemedi.



GÖREVİNE DÖNDÜ

Kulüp başkanı Danilo Iervolino, dönmesi için Davide Nicola'yı çağırdı. Nicola da teklifi kabul etti.



Davide Nicola, tekrar göreve geldiği için sosyal medya hesabından kulüp başkanı Iervolino ve sportif direktör De Sanctis'e teşekkür etti.



SON GALİBİYET LAZİO'YA KARŞI

Serie A'daki son altı karşılaşmada iki puan toplayabilen Salernitana, en son galibiyetini 30 Ekim'de Lazio'yu deplasmanda yenerek elde etmişti.



18 haftada 18 puan toplayan Salernitana, Hellas Verona, Sampdoria ve Cremonese'nin yer aldığı düşme hattının dokuz puan üzerinde, 16. sırada yer alıyor.