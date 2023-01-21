21 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Salernitana'yı yenen Napoli lider bitirdi

Salernitana'yı yenen Napoli lider bitirdi

İtalya Serie A'da Salernitana'yı deplasmanda yenenen Napoli, ilk yarıyı 50 puanla lider tamamladı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 22:43
Takip Et

Napoli, Salernitana engelini 2 golle geçti

Salernitana'yı yenen Napoli lider bitirdi
+
Aa
-

İtalya Serie A 19. haftasında Napoli, deplasmanda Salernitana'yı 2-0 yendi.

İtalya'nın Campania bölgesinin iki takımının mücadelesinde Napoli, 45+3. dakikada Giovanni Di Lorenzo ve 48. dakikada Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'in golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Bölge derbisinde Salernitana'yı 2-0 yenen Napoli, ligde galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Bu sonuçla ligin ilk yarısını 50 puanla lider tamamlayan Napoli, sadece 3 maçta (2 beraberlik, 1 yenilgi) puan kaybetti.

Napoli, ilk yarıdaki maçlarda rakip fileleri 46 kez havalandırırken, 14 gol yedi.

Ev sahibi Salernitana ise Napoli karşısında ligde bu sezonki 9. yenilgisini yaşarken, 18 puanla 16. sırada yer aldı.

Bugün oynanan 19. haftanın bir diğer karşılaşmasında Hellas Verona, Lecce'yi 2-0 mağlup etti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
1
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿Tak tak: Kim O? Kar ve soğuk hava. Vatandaş Doğalgaz ve elektrik faturaları ile yanacak işi tıkırında olan yandaşlar ise karın keyfini çıkartacak
2
﻿Tak tak: Kim O? Kar ve soğuk hava. Vatandaş Doğalgaz ve elektrik faturaları ile yanacak işi tıkırında olan yandaşlar ise karın keyfini çıkartacak
﻿Tak tak: Kim O? Kar ve soğuk hava. Vatandaş Doğalgaz ve elektrik faturaları ile yanacak işi tıkırında olan yandaşlar ise karın keyfini çıkartacak
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
3
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
4
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
﻿Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürü: Olayın üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun; size güveniyoruz
5
﻿Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürü: Olayın üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun; size güveniyoruz
﻿Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürü: Olayın üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun; size güveniyoruz
﻿Başka çocukları da istismar etmiş. Tarikat vakfındaki istismar skandalı büyüyor
6
﻿Başka çocukları da istismar etmiş. Tarikat vakfındaki istismar skandalı büyüyor
﻿Başka çocukları da istismar etmiş. Tarikat vakfındaki istismar skandalı büyüyor
﻿Aboubakar sabaha karşı İstanbul'da
7
﻿Aboubakar sabaha karşı İstanbul'da
﻿Aboubakar sabaha karşı İstanbul'da
﻿İşyerinde silahlı saldırıya uğrayan arkadaşını kucağında taşıdı
﻿İşyerinde silahlı saldırıya uğrayan arkadaşını kucağında taşıdı
﻿İşyerinde silahlı saldırıya uğrayan arkadaşını kucağında taşıdı
﻿Husumetlisini tabancayla yaralayıp, motosikletle kaçtı
﻿Husumetlisini tabancayla yaralayıp, motosikletle kaçtı
﻿Husumetlisini tabancayla yaralayıp, motosikletle kaçtı
﻿Konya'da kardeşlerin kullandığı kamyonlar çarpıştı. Baba- oğul hayatını kaybetti
﻿Konya'da kardeşlerin kullandığı kamyonlar çarpıştı. Baba- oğul hayatını kaybetti
﻿Konya'da kardeşlerin kullandığı kamyonlar çarpıştı. Baba- oğul hayatını kaybetti
﻿Tekirdağ'da korkutan yangın
﻿Tekirdağ'da korkutan yangın
﻿Tekirdağ'da korkutan yangın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.