İtalyan yıldızdan flaş sözler: Arda Güler'e aşık oldum

İtalyan futbolunun eski yıldızlarından Antonio Cassano, Fenerbahçeli Arda Güler için övgü dolu ifadeler kullandı.

Futbolculuk yıllarında Roma, Sampdoria, Real Madrid, Milan, Inter gibi kulüplerde forma giyen Cassano, İtalyan basınına verdiği röportajda Arda Güler için "Gerçek ve olağanüstü bir yetenek" yorumunu yaptı.

Cassano, "Youtube'da videolarını izlemenizi tavsiye ediyorum. O bir fenomen, ona aşık oldum. Sizi çıldırtıyor, bu tip oyuncu için stadyuma gidiyorsunuz. Daha çok genç. Zaman zaman ilk onbirde oynuyor. Çok daha iyi yerlere gelecek" dedi.