15 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Mustafa Denizli'den flaş Jorge Jesus açıklaması: Tek tek anlattı

Mustafa Denizli'den flaş Jorge Jesus açıklaması: Tek tek anlattı

Türk futbolunun bir bileni olan Mustafa Denizli, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'la ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 11:03
Takip Et

Türk futbolunun bir bileni Jesus'un sırlarını anlattı

Mustafa Denizli'den flaş Jorge Jesus açıklaması: Tek tek anlattı
+
Aa
-

Türk futbolunun bir bileni, Türkiye'nin en tecrübeli teknik adamı Mustafa Denizli, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un başarısındaki sırları açıkladı.

Denizli, Hürriyet'te çıkan yazısında şu ifadeleri kullandı:

Hepimizin gördüğü üzere Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa Ligi maçlarında değişik 11’lerle mücadele ediyor ve bu değişimler çok fazla bir farklılık ortaya çıkarmıyor. Bu, bir takım için büyük avantaj. Evet, Fenerbahçe’nin geniş bir kadrosu var ama bu kadronun şöyle bir özelliği var; futbolcuların kaliteleri birbirine çok yakın. Geniş kadro vardır, bir kısmı ile diğer kısmı arasında yüzde 20, 30 fark vardır, o zaman bu rotasyonları çok fazla kullanma şansı olmaz. Fakat Fenerbahçe’deki kalite farkı bu boyutlarda değil. Üst çizgi ile alt çizgi arasında yüzde 10’dan da az bir fark var.

Jesus bu değişiklikleri yaparak futbolculara, “Herkes her maçta oynayabilir” mesajı veriyor ve form durumlarını yukarıda tutmalarını sağlıyor. Bu mesajı alan futbolcular da hem psikolojik hem fizik olarak kendilerini bir sonraki haftaya hazırlıyorlar. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
1
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
2
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
3
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
﻿Motorine yine zam geldi
4
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Havayı koklayan adam Kerem Ökten erken kış için tarih verdi. Tir tir titretecek havaların gelmesine günler kaldığını duyurdu
5
﻿Havayı koklayan adam Kerem Ökten erken kış için tarih verdi. Tir tir titretecek havaların gelmesine günler kaldığını duyurdu
﻿Havayı koklayan adam Kerem Ökten erken kış için tarih verdi. Tir tir titretecek havaların gelmesine günler kaldığını duyurdu
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
6
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
7
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
﻿Konya’da makaron baskını
﻿Konya’da makaron baskını
﻿Konya’da makaron baskını
﻿İstanbul Çevre Yönetim işçi alacak
﻿İstanbul Çevre Yönetim işçi alacak
﻿İstanbul Çevre Yönetim işçi alacak
﻿Ukrayna: 3 bölgemiz Rus güçlerince vuruldu
﻿Ukrayna: 3 bölgemiz Rus güçlerince vuruldu
﻿Ukrayna: 3 bölgemiz Rus güçlerince vuruldu
﻿ABD'den Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve mühimmat desteği
﻿ABD'den Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve mühimmat desteği
﻿ABD'den Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve mühimmat desteği
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.