Mustafa Denizli'den flaş Jorge Jesus açıklaması: Tek tek anlattı

Türk futbolunun bir bileni, Türkiye'nin en tecrübeli teknik adamı Mustafa Denizli, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un başarısındaki sırları açıkladı.

Denizli, Hürriyet'te çıkan yazısında şu ifadeleri kullandı:

Hepimizin gördüğü üzere Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa Ligi maçlarında değişik 11’lerle mücadele ediyor ve bu değişimler çok fazla bir farklılık ortaya çıkarmıyor. Bu, bir takım için büyük avantaj. Evet, Fenerbahçe’nin geniş bir kadrosu var ama bu kadronun şöyle bir özelliği var; futbolcuların kaliteleri birbirine çok yakın. Geniş kadro vardır, bir kısmı ile diğer kısmı arasında yüzde 20, 30 fark vardır, o zaman bu rotasyonları çok fazla kullanma şansı olmaz. Fakat Fenerbahçe’deki kalite farkı bu boyutlarda değil. Üst çizgi ile alt çizgi arasında yüzde 10’dan da az bir fark var.

Jesus bu değişiklikleri yaparak futbolculara, “Herkes her maçta oynayabilir” mesajı veriyor ve form durumlarını yukarıda tutmalarını sağlıyor. Bu mesajı alan futbolcular da hem psikolojik hem fizik olarak kendilerini bir sonraki haftaya hazırlıyorlar.