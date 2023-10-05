Okan Buruk'a yalakalık yapmak için Mustafa Denizli'yi sildiler: Dangalaklar

Galatasaray'ın Manchester United'ı deplasmanda 3-2 yenmesi Avrupa'yı salladı.

Sarı kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi grup maçında iki kez yenik duruma düşmesine rağmen rakibini devirmeyi başardı.

Ancak bazı yayın organları yalakalık yapmak izin ne diyeceklerini şaşırdı.

Okan Buruk'un tarih yazdığını belirterek, "Buruk Manchester United'ı deplasmanda yenen ilk Türk hoca" ifadesini kullandılar.

Oysa Manchester United'ı deplasmanda yenen ilk Türk hoca Mustafa Denizli.

Denizli, Beşiktaş'ın başında 25 Kasım 2009'da Manchester United'ın karşısına çıkmıştı. Beşiktaş o maçı 1-0 kazanmıştı.

Yani Manchester United'ı yenen ilk Türk hoca Mustafa Denizli'ydi.

İlker Ateş'in oğlu gazeteci Erhun Ateş de sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"United'ı ilk yenen Türk hoca Okan Buruk'muş. Mustafa Denizli, Papua Yeni Gineli mi dangalaklar..."