Görünmez kaza engelli bıraktı. İyileşmesi için ameliyat olması gerekiyor

Kahramanmaraş’ta çalışırken yaşadığı bir kaza sonrası engelli kalan 2 çocuk babası, iyileşmek istiyor.

KAYNAK: İHA
Görünmez kaza engelli bıraktı. İyileşmesi için ameliyat olması gerekiyor

Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası 41 yaşındaki Sait Nane, bir yıl önce malzeme bıraktığı inşaatta yaşadığı görünmek kaza sonrası bir bacağı engelli kaldı. Engelli değneği ile yürüyen Nane, ameliyat olup sağlığına kavuşarak kendi ekmeğini kazanmak istiyor.

Yaşadıklarını anlatan Sait Nane, “Bir yıl önce bir asansör şirketinde şoför olarak çalışıyordum. İnşaata malzeme bıraktım ve çıkarken sağ ayağım havalandırma deliğine düştü sol ayağımda ise menisküs, kıkırdak, çapraz bağım hepsi koptu. Daha önce ameliyat oldum ama yapamamışlar. 450 bin lira civarında masraf çıkıyor ikinci ameliyata. Zor durumdayım akşama kadar parklarda dolaşıp akşam da eve dönüyorum. İş yerinden de çıkış verdiler. İki çocuğum var onlara ekmek götürmek istiyorum. Değnek ile yaşamak istemiyorum” dedi.

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