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Görüntü yandaş medyanın ''Her altı kişiden biri aç'' dediği Almanya'dan

Her seferinde tekrar tekrar çürütülmesine rağmen yandaş medya kuruluşları "Almanya bizi kıskanıyor" tezinden vazgeçmiyor.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 17:52
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Görüntü yandaş medyanın ''Her altı kişiden biri aç'' dediği Almanya'dan

Görüntü yandaş medyanın ''Her altı kişiden biri aç'' dediği Almanya'dan
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Son yıllarda yandaş medya kuruluşlarında, Youtube kanallarında yapılan sokak röportajlarında en çok duyduğumuz sözlerden biri “Almanya bizi kıskanıyor!” oldu. Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşları tarafından yapılan paylaşımlarda her seferinde bu tez çürütülse de aynı söylem tekrar tekrar karşımıza çıkıyor.

Bahse konu paylaşımlardan sonuncusunu gazeteci Baran Furkan Gül Almanya’dan yaptı. Gül, benzin istasyonundan çektiği görselle yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Erdoğan'ın 'Bizi kıskanıyorlar', iktidar medyasının '6 kişiden biri aç' dediği Almanya'da 100 birim ile 55 litre yakıt alabiliyorsunuz. Sosyal desteklerinden bahsetmiyorum bile. Türkiye'deki durum ile karşılaştırın ve ona göre karar verin. Daha iyisini hak ediyorsunuz!”

 

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Vatandaş
31.01.2023 19:37
Yandaşlarda hiç utanma yok mu?  
 
Gurbetçi
31.01.2023 19:19
Akşamları ve sabah erken saatlerde daha da düşüyor geçen gün 1,68 aldım  
 
Asi Dede
31.01.2023 18:58
100 Euroya 55 litre akaryakıt 1200 Euro net alan ve 600 Euro kira ödeyen bir işçi için çoktur kulandığı aracın vergisi sigortası bakımı elekriğini suyunu çöpparası hesaplarsan yaşamaya nekaldıki  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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