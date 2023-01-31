Görüntü yandaş medyanın ''Her altı kişiden biri aç'' dediği Almanya'dan

Son yıllarda yandaş medya kuruluşlarında, Youtube kanallarında yapılan sokak röportajlarında en çok duyduğumuz sözlerden biri “Almanya bizi kıskanıyor!” oldu. Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşları tarafından yapılan paylaşımlarda her seferinde bu tez çürütülse de aynı söylem tekrar tekrar karşımıza çıkıyor.

Bahse konu paylaşımlardan sonuncusunu gazeteci Baran Furkan Gül Almanya’dan yaptı. Gül, benzin istasyonundan çektiği görselle yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Erdoğan'ın 'Bizi kıskanıyorlar', iktidar medyasının '6 kişiden biri aç' dediği Almanya'da 100 birim ile 55 litre yakıt alabiliyorsunuz. Sosyal desteklerinden bahsetmiyorum bile. Türkiye'deki durum ile karşılaştırın ve ona göre karar verin. Daha iyisini hak ediyorsunuz!”