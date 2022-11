Alım gücü kıyaslanınca yalanlar ortaya çıktı. Yeniçağ'dan ''Almanya bizi kıskanıyor'' algısını yerle bir eden manşet

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, dün yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'deki asgari ücretin alım gücü ile Avrupa Birliği'ne üye ülkelerdeki asgari ücretlerin alım gücünü kıyasladı. Avrupa'daki asgari ücretlilerin alım gücünün Türkiye'ye göre kat be kat daha fazla olduğunu belirten Ağbaba, şunları kaydetti:

"Avrupa'daki asgari ücretin alım gücü, ülkemizdeki asgari ücretlinin alım gücüne fark attı. AKP Genel Başkanı'na göre Avrupa'da raflar boş. İnsanlar alışveriş yapamıyor. İktidarın algısına kalsa Avrupa'da çalışanlar acından ölüyor. Ama ne gariptir ki Avrupa ülkelerindeki alım gücüyle kendi ülkemizdeki alım gücünü kıyaslamak işlerine gelmiyor. Almanya'da bin 811 euro asgari ücretle 8 bin 231 adet yumurta, bin 146 kilo pirinç, bin 509 kilo patates alınabilirken Türkiye'de asgari ücretle sadece 2 bin 619 adet yumurta, 161 kilo pirinç ve 550 kilo patates alınabiliyor. Fransa'daki bir asgari ücret ile 230 kilo tavuk, Belçika'daki bir asgari ücret ile 317 kilo ve Yunanistan'da bir asgari ücret ile 372 kilo tavuk alınabiliyorken Türkiye'deki asgari ücret ile sadece 141 kilo tavuk alınabiliyor. Fransa'da bir asgari ücretli bizim asgari ücretimize göre bin 297 litre daha fazla süt alabilirken komşu Yunanistan'da bir asgari ücret ile bizim asgari ücretimize göre 270 litre daha fazla süt alabiliyor."

Almanya'da bir asgari ücretli bizim asgari ücretlimize göre en az 30 kilo daha fazla et alabildiğine dikkat çeken CHP'li Veli Ağbaba, "Belçika'daki asgari ücretli bizim asgari ücretimize göre 110 kilo daha fazla et alabiliyor. Soğandaki alım gücü farkımız ise Fransa'ya göre 2 bin 605 kilo, Almanya'da 761 kilo, Hollanda'ya göre 613 kilo daha az durumda. İktidara göre ne hikmetse Avrupalılar acından ölüyor, bizde ise her şey güllük gülistanlık, açlık sınırının ortalama 2 bin TL altında kalan asgari ücretlimiz bolluk içinde yaşıyor. Türkiye'de gıda enflasyonundaki yıllık artış son TÜİK verilerine göre 99,05. Yani Türkiye'de gıda enflasyonunda yaşanan artış son bir yılda üç haneye dayanmış durumda. Avrupa bölgesinde ise yıllık gıda enflasyonu artışı ise son olarak yüzde 13,8 olarak hesaplandı. Yani bizim yıllık gıda enflasyonu artışımız, Avrupa bölgesindeki ortalama yıllık gıda enflasyonu artışından 7,17 kat daha fazla. Türkiye hem yüksek enflasyonda hem de gıda enflasyonda tüm Avrupa ülkeleri içerisinde birinciliği hiç kimseye kaptırmazken iktidar ise sürekli olarak çarpıtma ve algı peşinde. Savaştaki Rusya'dan 6,8 kat, Ukrayna'dan ise 3,2 kat daha fazla enflasyona sahipken tüm dünya bizim ekonomi modelimizi takdir ediyor yalanlarına da kimsenin inanmasını beklemesin."

