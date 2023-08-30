Görüntüler kıyamet filmi gibi. Koca şehir sele teslim oldu

Erzincan’da dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sele neden oldu. Dün yaşanan felaketin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntüler kıyamet filmi gibi. Koca şehir sele teslim oldu

Erzincan’da dün öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak, sel yaşanmasına neden oldu. Yağış nedeniyle merkeze bağlı Başpınar ve Günebakan köyleri ile Üzümlü ilçesindeki su kanalında taşkın meydana geldi.

DSİ, belediye ve kamu kurumlarına ait iş makineleri sel suları nedeniyle çamurdan kapanan köy yolları açmak için çalışma başlattı.

KÖY YOLLARINI AÇMAK İÇİN YAPILAN ÇALIŞMA TAMAMLANDI

DSİ, yaptığı çalışma sonucunda Üzümlü Belediyesi Sebze ve Meyve Hali, çamurla kaplanan bazı okul bahçeleri ve yolları ekiplerce temizleyerek ulaşıma açtı.

Kurt Deresi'nin taşması sonucu kapanan Günebakan ve Çadırtepe köylerinin yolları da ulaşıma açıldı.

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