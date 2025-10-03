Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi taraftarların yüzünü güldüren gelişme!

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Kartal'ın İngiliz golcüsü Tammy Abraham, Kocaelispor maçında yaşadığı omuz sakatlığı sonrası ilk kez takımla birlikte antrenmana çıktı.
Abraham'ın derbiye yetişip yetişemeyeceği merak konusuyken, bugünkü antrenmanda yer alması teknik heyeti sevindirdi.
FIFA'dan Galatasaray'a ceza! Sadece 200 bin euro için...
Milan Skriniar'ın dünyası başına yıkıldı! Tam bir düş kırıklığı: Öyle bir şey yaşandı ki...
Sağlık ekibinden alınacak son rapora göre yıldız golcünün maç kadrosuna alınıp alınmayacağına maç saatinde Sergen Yalçın ve sağlık heyeti karar verecek.
Ne yaptın sen Berke Özer! Tüm dünya onu konuşuyor: İmkansızı başardı
Spor yazarları Fenerbahçe-Nice maçını değerlendirdi! Domenico Tedesco'ya methiyeler düzdüler
Trabzonspor'un evinde rakibi Kayserispor! İşte iki takımın muhtemel ilk 11'leri...