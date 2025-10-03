Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi taraftarların yüzünü güldüren gelişme!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda omuz sakatlığı bulunan Tammy Abraham takım ile beraber çalıştı.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Kartal'ın İngiliz golcüsü Tammy Abraham, Kocaelispor maçında yaşadığı omuz sakatlığı sonrası ilk kez takımla birlikte antrenmana çıktı.

Abraham'ın derbiye yetişip yetişemeyeceği merak konusuyken, bugünkü antrenmanda yer alması teknik heyeti sevindirdi.

Sağlık ekibinden alınacak son rapora göre yıldız golcünün maç kadrosuna alınıp alınmayacağına maç saatinde Sergen Yalçın ve sağlık heyeti karar verecek.

