Göz egzersizinin yararları nelerdir?

Gözlerin tembelleşmesi birçok göz hastalığını beraberinde getiriyor. Bu rahatsızlıkların başında göz tansiyonu (glokom) ve göz kuruluğu geliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hasan Oğuzhan, göz kaslarınızda meydana gelecek tembelleşmeyi engellemek ve gözleri daha güçlü hale getirebilmek için basit egzersizler olduğunu söyledi.



“Oturarak, ayakta veya yatarak da uygulayabileceğiniz hareketleri başlangıçta 5 kez tekrarlayın. Daha sonra her hareketi 10 kez uygulayabilirsiniz” diyen Dr. Oğuzhan, göz egzersizlerinin nasıl yapılacağını anlattı:

“Başınız dik, karşıya bakın ve başınızı hiç kıpırdamadan gözlerinizi aşağıdaki sıra ile hareket ettirin. Sırayla;



Tavana bakın – yere bakın,

Sola bakın – sağa bakın,

Sol üst köşeye bakın – sağ alt köşeye bakın,

Sağ üst köşeye bakın – sol alt köşeye bakın,

Yukarı-sola-aşağı-sağa-yukarı bakarak çember çizin,

Şimdi de aynı çemberi ters yönde çizin; yukarı-sağa-aşağı-sola-yukarı bakın.”



Op. Dr. Hasan Oğuzhan; vücudumuzdaki en ince ve hassas deriye sahip olan göz çevremizde meydana gelen kırışıklık, deformasyon ve gözyaşı kanalı rahatsızlıklarının olumsuz etkilerinden korunmak için uygulayabileceğimiz egzersizleri de şu şekilde sıraladı:



Ellerinizle V harfi yapın ve işaret parmaklarınızı gözünüzün dış uç kısmına yerleştirin. Orta parmağınızı ise gözünüzün iç ucuna yerleştirin. Gözünüzün alt ve üst kapaklarını göz kırpma hareketi gibi hızla hareket ettirin ama bu hareket esnasında gözlerinizi açık tutmaya çalışın. Bu hareketi 2 set şeklinde 10’ar kez tekrarlayın.



Başparmak hariç 4 parmağınızı kaşlarınızın üzerine yerleştirin ve kaşlarınızı hafifçe yukarı itin. Gözlerinizi kapatın, göz kapaklarınızı aşağı doğru çekerek karşı bir direnç oluşturun. 10 kez aynı hareketi 2 set halinde tekrarlayın.



İşaret parmağınız ve orta parmağınızla yanlamasına V harfi yapın. Başparmağınızı göz kapağınıza yerleştirip kaşınıza doğru itin. Orta parmağınızı gözünüzün altına koyun. Parmaklarınızın ucu ile gözünüzün etrafındaki kasları itin ve kasın. 1- 2 saniye tutun ve bırakın. Şimdi parmaklarınızı birleştirin ve gözünüzün ortasına koyun. Parmak uçlarınızla göz kaslarınızı itin. 1- 2 saniye tutun ve bırakın. Göz yuvarlağınızın üzerine birkaç saniye hafifçe baskı uygulayın, gözlerinizi yavaşça açın ve göz kırpın.



İşaret parmaklarınızı yarım ay şekline getirin ve göz kapaklarınızın üzerindeki göz kemiğinin üzerine, kaşınızın tam altına yerleştirin. Parmaklarınızı hafifçe kemiğin üzerine bastırın. Göz kapaklarınızın üzerindeki kaslarla parmaklarınıza doğru bir direnç oluşturun. Bu hareketi 10 kez tekrar edin.



İşaret parmaklarınızı enlemesine şakaklarınızın üzerine basınç uygulayarak saç diplerinize doğru çekin. Alnınızda çizgiler oluşturmadan gözlerinizi çevreleyen kaslarınızı parmaklarınızın ucuna doğru hareket ettirin (Bir direnç oluşturun). Bu egzersizde 5’e kadar sayın ve bırakın. Bu hareketi 5 kez tekrarlayın.

İşaret veya orta parmağınızı burun köprüsünün hemen altına yerleştirin. Parmağınızı köprüden yukarı doğru ve kaşlarınızın altına gelen kemiğe doğru hareket ettirin. Kaşlarınızın altında, kemiğin aşağıya döndüğü yerde bir çıkıntı hissedeceksiniz, o kısmı biraz ovun. Şimdi kaşınızın altına gelen göz çukuru kemiğini sol gözünüzün uç köşesine kadar parmağınızla takip edin.



Bu çalışmayı tamamladıktan sonra sol elin işaret parmağını, sağ gözünüz ortada kalacak şekilde yerleştirin. (İşaret parmağı kaşın altında, orta parmak gözün altında). Aynı zamanda sağ işaret parmağınızı sağ gözünüzün uç noktasına yerleştirin. Sağ gözün alt kısmındaki orta parmağınızı aşağı doğru iterken, sağ gözün ucuna yerleştirdiğiniz işaret parmağınızla hafifçe sağ tarafa doğru çekin. Bu harekette sadece alt göz kapağı hareket etmelidir. Her göz için 8 kez uygulayın.

