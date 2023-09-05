Göz egzersizinin yararları nelerdir?

Bir noktaya odaklanarak uzun süre bakmak, yanlış ve yetersiz aydınlatma gibi sebepler göz kaslarının ı? İşte, yanıtı…

Göz egzersizinin yararları nelerdir?

Gözlerin tembelleşmesi birçok göz hastalığını beraberinde getiriyor. Bu rahatsızlıkların başında göz tansiyonu (glokom) ve göz kuruluğu geliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hasan Oğuzhan, göz kaslarınızda meydana gelecek tembelleşmeyi engellemek ve gözleri daha güçlü hale getirebilmek için basit egzersizler olduğunu söyledi.

“Oturarak, ayakta veya yatarak da uygulayabileceğiniz hareketleri başlangıçta 5 kez tekrarlayın. Daha sonra her hareketi 10 kez uygulayabilirsiniz” diyen Dr. Oğuzhan, göz egzersizlerinin nasıl yapılacağını anlattı:
“Başınız dik, karşıya bakın ve başınızı hiç kıpırdamadan gözlerinizi aşağıdaki sıra ile hareket ettirin. Sırayla;

Tavana bakın – yere bakın,
Sola bakın – sağa bakın,
Sol üst köşeye bakın – sağ alt köşeye bakın,
Sağ üst köşeye bakın – sol alt köşeye bakın,
Yukarı-sola-aşağı-sağa-yukarı bakarak çember çizin,
Şimdi de aynı çemberi ters yönde çizin; yukarı-sağa-aşağı-sola-yukarı bakın.”

Op. Dr. Hasan Oğuzhan; vücudumuzdaki en ince ve hassas deriye sahip olan göz çevremizde meydana gelen kırışıklık, deformasyon ve gözyaşı kanalı rahatsızlıklarının olumsuz etkilerinden korunmak için uygulayabileceğimiz egzersizleri de şu şekilde sıraladı:

Ellerinizle V harfi yapın ve işaret parmaklarınızı gözünüzün dış uç kısmına yerleştirin. Orta parmağınızı ise gözünüzün iç ucuna yerleştirin. Gözünüzün alt ve üst kapaklarını göz kırpma hareketi gibi hızla hareket ettirin ama bu hareket esnasında gözlerinizi açık tutmaya çalışın. Bu hareketi 2 set şeklinde 10’ar kez tekrarlayın.

Başparmak hariç 4 parmağınızı kaşlarınızın üzerine yerleştirin ve kaşlarınızı hafifçe yukarı itin. Gözlerinizi kapatın, göz kapaklarınızı aşağı doğru çekerek karşı bir direnç oluşturun. 10 kez aynı hareketi 2 set halinde tekrarlayın.

İşaret parmağınız ve orta parmağınızla yanlamasına V harfi yapın. Başparmağınızı göz kapağınıza yerleştirip kaşınıza doğru itin. Orta parmağınızı gözünüzün altına koyun. Parmaklarınızın ucu ile gözünüzün etrafındaki kasları itin ve kasın. 1- 2 saniye tutun ve bırakın. Şimdi parmaklarınızı birleştirin ve gözünüzün ortasına koyun. Parmak uçlarınızla göz kaslarınızı itin. 1- 2 saniye tutun ve bırakın. Göz yuvarlağınızın üzerine birkaç saniye hafifçe baskı uygulayın, gözlerinizi yavaşça açın ve göz kırpın.

İşaret parmaklarınızı yarım ay şekline getirin ve göz kapaklarınızın üzerindeki göz kemiğinin üzerine, kaşınızın tam altına yerleştirin. Parmaklarınızı hafifçe kemiğin üzerine bastırın. Göz kapaklarınızın üzerindeki kaslarla parmaklarınıza doğru bir direnç oluşturun. Bu hareketi 10 kez tekrar edin.

İşaret parmaklarınızı enlemesine şakaklarınızın üzerine basınç uygulayarak saç diplerinize doğru çekin. Alnınızda çizgiler oluşturmadan gözlerinizi çevreleyen kaslarınızı parmaklarınızın ucuna doğru hareket ettirin (Bir direnç oluşturun). Bu egzersizde 5’e kadar sayın ve bırakın. Bu hareketi 5 kez tekrarlayın.

İşaret veya orta parmağınızı burun köprüsünün hemen altına yerleştirin. Parmağınızı köprüden yukarı doğru ve kaşlarınızın altına gelen kemiğe doğru hareket ettirin. Kaşlarınızın altında, kemiğin aşağıya döndüğü yerde bir çıkıntı hissedeceksiniz, o kısmı biraz ovun. Şimdi kaşınızın altına gelen göz çukuru kemiğini sol gözünüzün uç köşesine kadar parmağınızla takip edin.

Bu çalışmayı tamamladıktan sonra sol elin işaret parmağını, sağ gözünüz ortada kalacak şekilde yerleştirin. (İşaret parmağı kaşın altında, orta parmak gözün altında). Aynı zamanda sağ işaret parmağınızı sağ gözünüzün uç noktasına yerleştirin. Sağ gözün alt kısmındaki orta parmağınızı aşağı doğru iterken, sağ gözün ucuna yerleştirdiğiniz işaret parmağınızla hafifçe sağ tarafa doğru çekin. Bu harekette sadece alt göz kapağı hareket etmelidir. Her göz için 8 kez uygulayın.

Öne Çıkanlar
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?
Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?
Eda Erdem Dündar kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar kaç yaşında nereli?
Eda Erdem Dündar kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar kaç yaşında nereli?
Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?
Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Şili’de madencilerin tazminat zaferi. Bizde yardımlar Soma yerine Somali’ye gitmişti Güncel
Şili’de madencilerin tazminat zaferi. Bizde yardımlar Soma yerine Somali’ye gitmişti
AKP’li belediye borca batıyor Güncel
AKP’li belediye borca batıyor
Altından on kat daha değerli! Elinde olan köşeyi dönecek Ekonomi
Altından on kat daha değerli! Elinde olan köşeyi dönecek
Zam bekleyen emeklilere kara haber Ekonomi
Zam bekleyen emeklilere kara haber
Tuzla'da trafik kazası Güncel
Tuzla'da trafik kazası
Türk denizci Kızıldeniz'de Suudi Arabistan askerleri tarafından kurtarıldı Dünya
Türk denizci Kızıldeniz'de Suudi Arabistan askerleri tarafından kurtarıldı
İstanbul için yağmur uyarısı yapıldı Güncel
İstanbul için yağmur uyarısı yapıldı