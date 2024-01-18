Göz hastalıklarına iyi gelen ot ortaya çıktı. Faydaları say say bitmiyor

Doğal besinler, insanların hem hastalıklara karşı korunmasına hem de sağlıklı olmasına yardımcı olduğu biliniyor. Bu besinler arasında peygamber çiçeği otu da önemli bir yere sahip olduğunun altı çizildi.

PEYGAMBER ÇİÇEĞİ) NEDİR?

Peygamber çiçeği, mavi kantoron olarak da bilinen, tahıl tarlalarında yetişen ve şifa veren bir bitki olduğu bildirildi.

Türkiye'de yaygın olarak bulunan bu bitki, bileşikgiller familyasından olduğunun altı çizildi.

Çiçekleri haziran ayından ağustos sonuna kadar açtığı bildirildi. Bu bitki, Düzce, İstanbul, Kırklareli ve Sakarya'nın sahil kesimlerinde görüldüğünün altı çizildi.

Çiçekleri mavi ya da menekşe renkli olduğu ifade edildi. Ancak habitat kaybı yüzünden nesli tehlike altında olması dikkat çekti.

PEYGAMBER ÇİÇEĞİ FAYDALARI NELERDİR?

-İdrar yollarını temizliyor. İştahı artırıyor.

-Göz rahatsızlıklarına iyi gelmesiyle biliniyor.

-Romatizmal ağrıları hafifletmesiyle dikkat çekti.

-Deri problemlerine çare olması dikkatlerden kaçmadı.

-Ağrı ve ateşi düşürüyor.

-Kanı arındırıyor

-Öksürük, nefes darlığı ve bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına iyi gelir.

-İltihaplı durumlarda tedaviye destek olur.

-Ancak çok fazla kullanımı kalbe zararlı olabilir. Hamileler ve çocuklar için önerilmez.

-Alerji yapma riski de vardır.

-Peygamber çiçeği, bal yapımında da kullanılır. Balı hafif acı bir tada sahiptir.

-Çiçek ve yapraklarını gölgede kurutup suda demleyerek çay hazırlayabilirsiniz.

-Bu çiçek, kozmetik sektöründe de tercih edilir. Banyo suyuna katıldığında cildi güzelleştirir ve hoş bir koku verir.

PEYGAMBER ÇİÇEĞİ NASIL KULLANILIR?

Peygamber çiçeğinin çiçek ve yaprakları kullanıldığı bildirildi.

Gölgede kurutulan çiçek ve yapraklar kaynar suda demlenip çay olarak içilebileceği ifade edildi.

Ayrıca banyo suyuna katılarak cilt bakımı ve aromaterapi için de kullanılabileceği bildirildi.