Göz tembelliği nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan göz tembelliğiyle ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmayı sürdürüyor.

Bu hastalıklardan birisi olan göz tembelliği ilgili detaylar…

GÖZ TEMBELLİĞİ NEDİR?

Göz tembelliği, tıbbi terimiyle ambliyopi, çocukluk döneminde gelişen ve gözlerden birinin normal görme işlevini yerine getirememesi durumudur.

Göz tembelliği, görme sisteminin beynin bir gözden aldığı sinyalleri diğer gözün sinyalleriyle birleştirerek oluşturduğu görüntüyü etkileyebilir.

GÖZ TEMBELLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Bir gözün diğerinden daha az etkili olması: Bir gözün diğerinden daha az etkili olması, göz tembelliğinin en yaygın belirtilerinden biridir. Bu durumda, zayıf göz bulanık, bulanık veya bozuk görüntüler oluşturabilir.

-Göz kayması: Strabismus olarak bilinen göz kayması, bir gözün diğerinden daha fazla ayrılması durumunda göz tembelliğine neden olabilir.

-Baş ağrısı: Gözlerinizin düzgün çalışmadığı durumlarda baş ağrıları da ortaya çıkabilir.

-Çift görme: Göz tembelliği olan kişilerde çift görme de görülebilir.

-Okuma güçlüğü: Gözlerden birinin normalden daha az etkili olması, okuma ve yazma gibi görsel görevlerde güçlüğe neden olabilir.

-Derinlik algısındaki zorluklar: İki gözün normal bir şekilde işbirliği yapamadığı durumlarda derinlik algısı da zorlaşabilir.

GÖZ TEMBELLİĞİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Gözlük veya kontakt lensler: Göz numaralarını düzeltmek için gözlük veya kontakt lensler kullanılabilir. Bu, görme keskinliğini artırarak göz tembelliğini azaltabilir.

Göz egzersizleri: Göz doktorunuz, zayıf gözünüzü güçlendirmek için size özel egzersizler önerebilir. Bu egzersizler, zayıf gözünüzün daha iyi çalışmasına yardımcı olabilir.

Kapama tedavisi: Kapama tedavisi, zayıf gözünüzün daha iyi çalışmasını sağlamak için diğer gözünüzün kapandığı bir tedavi yöntemidir. Bu, zayıf gözünüzün daha fazla çalışmasına ve güçlenmesine yardımcı olabilir.

Cerrahi müdahale: Ciddi vakalarda, cerrahi müdahale gerekebilir. Örneğin, göz tembelliği nedeni, katarakt veya strabismus gibi bir sorundan kaynaklanıyorsa, bu sorunun cerrahi olarak düzeltilmesi göz tembelliği tedavisinde etkili olabilir.

Göz tembelliği tedavisinde en önemli faktör, erken teşhis ve tedavidir. Tedaviye erken başlamak, normal görme işlevlerinin geri kazanılmasına yardımcı olabilir.