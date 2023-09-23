Göz tembelliği nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanların korkulu rüyası olan göz tembelliğiyle ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında çokça aratılıyor. Peki, göz tembelliğinedir? Göz tembelliği belirtileri nelerdir? Göz tembelliği tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

KAYNAK: Haber Merkezi
Göz tembelliği nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan göz tembelliğiyle ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmayı sürdürüyor.

Bu hastalıklardan birisi olan göz tembelliği ilgili detaylar…

GÖZ TEMBELLİĞİ NEDİR?

Göz tembelliği, tıbbi terimiyle ambliyopi, çocukluk döneminde gelişen ve gözlerden birinin normal görme işlevini yerine getirememesi durumudur.

Göz tembelliği, görme sisteminin beynin bir gözden aldığı sinyalleri diğer gözün sinyalleriyle birleştirerek oluşturduğu görüntüyü etkileyebilir.

GÖZ TEMBELLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Bir gözün diğerinden daha az etkili olması: Bir gözün diğerinden daha az etkili olması, göz tembelliğinin en yaygın belirtilerinden biridir. Bu durumda, zayıf göz bulanık, bulanık veya bozuk görüntüler oluşturabilir.

-Göz kayması: Strabismus olarak bilinen göz kayması, bir gözün diğerinden daha fazla ayrılması durumunda göz tembelliğine neden olabilir.

-Baş ağrısı: Gözlerinizin düzgün çalışmadığı durumlarda baş ağrıları da ortaya çıkabilir.

-Çift görme: Göz tembelliği olan kişilerde çift görme de görülebilir.

-Okuma güçlüğü: Gözlerden birinin normalden daha az etkili olması, okuma ve yazma gibi görsel görevlerde güçlüğe neden olabilir.

-Derinlik algısındaki zorluklar: İki gözün normal bir şekilde işbirliği yapamadığı durumlarda derinlik algısı da zorlaşabilir.

GÖZ TEMBELLİĞİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Gözlük veya kontakt lensler: Göz numaralarını düzeltmek için gözlük veya kontakt lensler kullanılabilir. Bu, görme keskinliğini artırarak göz tembelliğini azaltabilir.

Göz egzersizleri: Göz doktorunuz, zayıf gözünüzü güçlendirmek için size özel egzersizler önerebilir. Bu egzersizler, zayıf gözünüzün daha iyi çalışmasına yardımcı olabilir.

Kapama tedavisi: Kapama tedavisi, zayıf gözünüzün daha iyi çalışmasını sağlamak için diğer gözünüzün kapandığı bir tedavi yöntemidir. Bu, zayıf gözünüzün daha fazla çalışmasına ve güçlenmesine yardımcı olabilir.

Cerrahi müdahale: Ciddi vakalarda, cerrahi müdahale gerekebilir. Örneğin, göz tembelliği nedeni, katarakt veya strabismus gibi bir sorundan kaynaklanıyorsa, bu sorunun cerrahi olarak düzeltilmesi göz tembelliği tedavisinde etkili olabilir.

Göz tembelliği tedavisinde en önemli faktör, erken teşhis ve tedavidir. Tedaviye erken başlamak, normal görme işlevlerinin geri kazanılmasına yardımcı olabilir.

Öne Çıkanlar
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Son Haberler
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak Ekonomi
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Güncel
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu Güncel
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler Şifalı Bitkiler
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir Şifalı Bitkiler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir
Tilkişen otunun inanılmaz yararları Şifalı Bitkiler
Tilkişen otunun inanılmaz yararları
Çemen otu binbir derde deva Şifalı Bitkiler
Çemen otu binbir derde deva