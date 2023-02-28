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Gözaltı sayısı 145’e çıktı. Emniyet açıkladı

Depremlere ilişkin provakatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 145 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 13:06
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Gözaltı sayısı 145’e çıktı. Emniyet açıkladı

Gözaltı sayısı 145’e çıktı. Emniyet açıkladı
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısının 145'e çıktığını duyurdu.

"27 ŞAHIS DA TUTUKLANDI"
EGM'den yapılan açıklamada, 27 kişinin de tutuklandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde, akabinde Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve depremler çevre illerimizde de hissedilmiştir. Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 1013 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 581 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 145 şahıs gözaltına alınmış, 27'si tutuklanmıştır."

"81 DOLANDIRICILIK SİTESİ KAPATILDI"
Deprem yardımları üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri ile ilgili ise, şu ifadelere yer verildi:

"Öte yandan depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş 81 adet oltalama (phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak, taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli İşlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır."

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