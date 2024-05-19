Mustafa Sarıgül yakalandı

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesiyle, şampiyonluk mücadelesi son haftaya taşındı ve aynı zamanda rakibin serilerine de son verildi.

Sarı-lacivertli takım, Çağlar Söyüncü'nün golüyle Galatasaray'ı mağlup etti ve böylece Galatasaray'ın Süper Lig'deki 17 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Bunun yanı sıra, Fenerbahçe Galatasaray'ın 24 maçlık yenilmezlik serisini de bitirirken, sarı-kırmızılıların kendi evlerindeki 35 maçlık yenilmezlik serisini de sona erdirdi.

STAT ÇIKIŞINDA YAKALANDI

Maç çıkışında Mustafa Sarıgül'e Galatasaray taraftarları büyük ilgi gösterdi.

Stattan ayrılmak için arabasına doğru ilerleyen Sarıgül'le fotoğraf çektirmek isteyen Galatasaray taraftarları sıraya girdi.

Mustafa Sarıgül daha sonra aracına binerek Rams Park'tan ayrıldı.