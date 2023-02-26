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Oyuncu Gözde Kaya sosyal medyada paylaşım yapan arkadaşlarına tepki gösterdi

Son olarak Ramo dizisinde Nadya karakterine hayat veren oyuncu Gözde Kaya sosyal medyadan isyan etti. Geçtiğimiz günlerde, sahilde kedi ve köpeklerin zehirlenmesine dikkat çeken Gözde Kaya, şimdi de sosyal medyadan paylaşım yapan arkadaşlarına tepki gösterdi.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 15:27
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Gözde Kaya sosyal medyada paylaşım yapan arkadaşlarına tepki gösterdi

Oyuncu Gözde Kaya sosyal medyada paylaşım yapan arkadaşlarına tepki gösterdi
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Oyuncu Gözde Kaya, Kahramanmaraş merkezli on bir ili etkileyen depremin ardından sosyal medyadan selfie, bomerang hikayelerini paylaşan arkadaşlarına isyan etti.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşların acısının taze olduğunu aktaran Gözde Kaya sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı: "Kalbinizin güzelliğinden 1 gram bile şüphem olmadığı güzel arkadaşlarım; bu dönemde çektiğiniz selfieleriniz ya da bomeranglarınız fazla gamsız fazla sinir bozucu.

Bana mı kaldı sizi uyarmak ama kaybettiğimiz binlerce insanın daha 40’ı çıkmamışken sizin yaptığınız nedir nedendir sorguluyorum. Umarım üstüne alınan selfieciler de çok az sorgular kendini, saygılar"

 

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