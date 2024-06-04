Gözleri güneşten korumada güneş gözlüğünün önemi. Uzmanlar ve bilimsel araştırmalar ne diyor?

Düzenleme: Ersoy Özdem
Gözleri güneşten korumada güneş gözlüğünün önemi. Uzmanlar ve bilimsel araştırmalar ne diyor?

Sıcakların ülkemize geldiği şu dönemde gözleri güneşten korumanın önemi bir kez daha arttı. Peki bu konuda uzmanlar ve bilimsel araştırmalar ne diyor? Detaylar haberimizde...

Göz sağlığı ve güneş gözlüklerinin önemi üzerine yapılan bilimsel araştırmalar, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmanın önemini vurgulamakta.

Güneş gözlükleri, UVA ve UVB ışınlarını engelleyerek gözleri korur ve katarakt gibi hastalıkların riskini azaltır.

Ancak, bazı uzmanlar güneş gözlüğü kullanmanın göz sağlığına olumsuz etkileri olabileceğini de belirtmekte.

Prof. Dr. Aylin Sözer, güneş gözlüklerinin gözleri zararlı ultraviyole ışınlardan koruyarak göz sağlığını desteklediğini ifade ederken, Dr. Jack Kruse ise güneş gözlüğü kullanımının gözde ihtiyaç duyulan ışık uyarısını engelleyerek miyop olma ve hipotiroidizme yakalanma olasılıklarını artırabileceğini savunmakta.

Ayrıca, sabah güneşine doğrudan maruz kalmanın göz sağlığı için faydalı olduğu, güneş gözlüğü kullanımının ise göz dokularının daha fazla oksijene ihtiyaç duymasına neden olabileceği belirtilmekte.

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Cem Odabaşı, güneş gözlüklerinin doğru kullanımının göz sağlığı için hayati önem taşıdığını, özellikle %99-100 UV engelleme özelliğine sahip güneş gözlüklerinin tercih edilmesi gerektiğini vurgulamakta.

Bununla birlikte, Göz Sağlığı Araştırmacısı Dr. Leyla Kaya, mavi ışığın retina proteinlerine zarar vererek kalıcı fotoreseptör hasarına ve hatta körlüğe yol açabileceğini, bu nedenle güneş gözlüğü kullanımının önemli olduğunu belirtmekte.

Sonuç olarak, güneş gözlüklerinin seçimi ve kullanımı konusunda bilinçli olmak, göz sağlığını korumak için kritik bir adım olmasıyla biliniyor.

Uzmanlar, güneş gözlüğü seçerken UV koruma özelliklerine, lens malzemesine ve cam rengine dikkat edilmesi gerektiğini önermekte.

Güneş gözlüğü kullanımı, sadece gözleri değil, aynı zamanda göz çevresindeki hassas cildi de koruyarak cilt kanseri riskini azaltabilir.

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