Guatra iyi gelen bitkiler nelerdir? Uzmanlar bakın neler diyor

Guatr, tiroid bezinin anormal büyümesiyle karakterize edilen ve genellikle iyot eksikliğinden kaynaklanan bir sağlık sorunu olduğu biliniyor.

Uzmanlar, guatr tedavisinde tıbbi müdahalenin yanı sıra bazı doğal bitkilerin de faydalı olabileceğini belirtiyorlar.

Endokrinoloji Uzmanı Dr. Aylin Korhan'ın söylediğine göre, "Guatr tedavisinde kullanılan bitkiler, genellikle iyot içeriği yüksek olanlardır. Bu bitkiler tiroid bezinin düzgün çalışmasına yardımcı olabilir ve iyot eksikliğini gidermeye katkıda bulunabilir."

Guatra iyi gelen bitkiler arasında deniz yosunu, çuha çiçeği, dereotu, maydanoz, sarımsak, soğan, kereviz ve brokoli sayılabilir. Bu bitkiler, yemeklerle birlikte veya ayrı olarak tüketildiğinde, tiroid fonksiyonlarını destekleyici etkiler gösterebilir.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay ise, "Guatr tedavisinde beslenme düzeni önemlidir. İyot zengini besinlerin tüketimi, tiroid hormonlarının dengelenmesine yardımcı olur. Özellikle deniz mahsulleri, süt ve süt ürünleri, roka, şalgam, soya, turp gibi yiyecekler guatr hastaları için önerilmektedir" diye ekledi.

Ayrıca, guatr tedavisine destek olabilecek bitki çayları arasında dereotu, kereviz ve sarımsak çayları bulunmakta. Bu çaylar, anti-inflamatuar özellikleri sayesinde tiroid bezinin şişmesini azaltabilir ve rahatlama sağlayabilir.

Uzun süreli ve düzenli tüketimde, bu doğal yöntemler guatr hastalığına karşı koruyucu bir etki gösterebilir ve iyileşme sürecini destekleyebilir.

Ancak, herhangi bir doğal tedavi yöntemine başlamadan önce mutlaka bir sağlık profesyoneline danışılmalıdır.