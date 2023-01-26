Gözleriniz nasıl bu hale gelir, ne yapmalı?

Gözde çapaklanma, kızarıklık, sulanma, şişlik, ağrı ve yanma konjonktivit belirtilerindendir. Konjonktivit belirtilerinin ortaya çıkması durumunda en kısa zamanda göz hekimine başvurulmalıdır. Konjonktivit, göz hekimleri tarafından önerilen farklı göz damlaları ve bazen de sistemik ilaçlarla tedavi edilmekte.

Konjonktivit, göz kapaklarının iç kısmını ve gözün akını saran ince ve şeffaf yapıdaki zarın iltihaplanması. Nedenleri arasında ise şunlar geliyor:

Havlu, yastık kılıfı, kıyafet, makyaj malzemeleri gibi kişisel eşyaların ortak kullanılması,

Ellerin sık yıkanmaması ve göze temas edilmesi

Yetersiz klorlanan havuzda yüzülmesi,

Enfeksiyonlar,

Alerjik reaksiyonlar,





ÇEVRESEL FAKTÖRLER İSE ŞUNLAR



Enfeksiyon,

Alerji,

İrritasyon nedeniyle ortaya çıkabilir.

Konjonktivit belirtileri nelerdir?

Çapaklanma

Kızarıklık

Sulanma

Şişlik

Ağrı

Yanma



Bakteriyel ya da viral nedenlerle oluşan enfeksiyöz konjonktivit bulaşıcı olabilir. Konjonktivit bulaşmasını engellemek için şunlar adikkat emek gerekiyor:

Yakın temastan kaçınılması, havlu, yastık kılıfı, giysi gibi kişisel eşyaların ortak kullanılmaması, Ellerin sık sık yıkanması önerilir.



KONJONKTİVİT TANISI NASIL KONUR?

Konjonktivit tanısı, göz hekimleri tarafından biyomikroskopik incelemeyle konulabilir. Bazı durumlarda konjonktivit tanısı için mikrobiyolojik testlere de ihtiyaç duyulabilir.

KONJONKTİVİT NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Konjonktivit, göz hekimleri tarafından önerilen farklı göz damlaları ve bazen de sistemik ilaçlarla tedavi edilebilir. Peki, Konjonktiviti önlemek için nelere dikkat etmeliyiz? İşte yanıtları:

“ Havlu, yastık kılıfı gibi kişisel eşyaların başka bireylerle paylaşılmamalı,

Temizliğinden emin olunmayan havuzlar kullanılmamalı,

Konjonktivit belirtileri olan kişilerle yakın temas edilmemelidir.

Konjonktivit belirtileri olan çocuklar okula gönderilmemelidir. Alerjik kişiler, baharda dışarıda vakit geçirdikten sonra duş almalı ve tüm giysilerini hipoalerjenik ürünlerle yıkamalıdır.”