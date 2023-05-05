Göztepe çalışanları ve sporcuları eğitime!

Editör: Ufuk Cingöz

Türk spor tarihinin en köklü kulüplerinden Göztepe, sporcular ve personellere farklı düzeylerde İngilizce eğitimleri vermek adına özel bir dil kurumu ile iş birlikteliğine gitti.

Anlaşma kapsamında, kulüp bünyesinde bulunan sporculara ve personellere farklı düzeylerde İngilizce eğitimleri verilecek.

ANLAŞMA İMZALANDI

Basına kapalı gerçekleştirilen imza törenine kulübün CFO'su Emre Can ile American Life Genel Müdürü Simge Ersoy ve Eğitim Direktörü Tayfun Arduç katıldı.

ULUSLARARASI ARENADA ETKİLİ TEMSİL AMAÇLANIYOR

Göztepe Spor Kulübü bu programla birlikte, uluslararası platformlarda daha etkili şekilde temsil edilmesini amaçlarken; aynı zamanda oyuncuların ve personellerin yabancı dil yeteneklerini geliştirmelerine imkân tanıyacak.