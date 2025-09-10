Göztepe Galatasaray'ın yıldızı için teklif yaptı!

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Göztepe, Galatasaray'da şans bulamayan Ahmed Kutucu konusundaki ısrarına devam ediyor.



Teknik direktör Okan Buruk'un takımda düşünmediği Ahmed için kiralama teklifinde bulunan İzmir temsilcisi, oyuncunun maaşının hepsini üstlenmeye hazır olduğunu iletti.

İsmail Kartal için büyük sürpriz! Yeni adresi şaşırttı: Herkes Fenerbahçe derken...

Fenerbahçe apar topar göndermişti! Jose Mourinho geri dönüyor: Herkes şok oldu

Göztepe, 25 yaşındaki futbolcu için bu teklifinin ardından Galatasaray'dan cevap beklemeye geçti.



Galatasaray'a geçen sezonun devre arası transfer döneminde Eyüpspor'dan transfer edilen Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılılarda çıktığı 18 maçta 2 kez ağları havalandırdı.

Galatasaray'dan taraftarları kahreden açıklama! Victor Osimhen'in sağlık durumu netleşti

İlkay Gündoğan'ın Okan Buruk'tan isteği şaşırttı!

İtalyanlar da zulme sessiz kalmadı! Futbol maçında İsrail'e şok protesto

Fenerbahçe açıkladı! Yıldız oyuncu resmen takımdan ayrıldı