Göztepe play off hattı için oynayacak

İHA'nın haberine göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 28. hafta mücadelesinde yarın Tuzlaspor’a konuk olacak. Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 13.30’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Sezona istediği gibi başlayamayan Göztepe, ilk 8 maç sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak taraftarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Daha sonra toparlanma dönemine geçen Göz-Göz, aldığı üst üste galibiyetlerle alt sıralardan kurtulup play-off hattına gözünü dikti. Karşılaşma öncesinde 35 puanla 11. sırada olan İzmir temsilcisinin play-off ile arasında sadece 6 puanlık bir fark bulunuyor. Göztepe, yarın Tuzlaspor’u mağlup ederek üst sıralar için ben de varım demek istiyor.

GÖZTEPE'DE EKSİK ÇOK

Göztepe’de geçtiğimiz hafta oynanan Pendikspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen İsmail Köybaşı, Tuzlaspor’a karşı forma giyemeyecekken, Michee Ngalina, Yasin Öztekin ve Tuğbey Akgün’ün ise durumlarının maç günü belli olacağı öğrenildi. Öte yandan Yasin Öztekin ve Michee Ngalina, bu sezon ligde sarı-kırmızılı formayla toplamda 13 gole (10 gol, 3 asist) doğrudan katkı verdi.