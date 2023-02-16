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Göztepe ve Karşıyaka’dan depremzedeler için temsili maç

Türk spor tarihinin en köklü kulüplerinden Göztepe ve Karşıyaka depremzedeler için temsili bir maç düzenleyecek. İki ezeli camianın temsili karşılaşmasından elde edilecek bilet gelirleri, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı olan afetten etkilenen depremzedelere yardım için kullanılacak.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 19:36
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Göztepe ve Karşıyaka deprem felaketi için temsili maç yapacak

Göztepe ve Karşıyaka’dan depremzedeler için temsili maç
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1981 yılında 80.000 kişilik müsabakayla ‘Herhangi bir 2. Lig'de en çok seyircinin izlediği maç’ olarak tarihe geçen efsane iki kulüp Göztepe ve Karşıyaka, bu kez depremzedelere yardım için biraraya geliyor. İki ezeli camia, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketi için hatıra maç bileti satışa çıkaracak.

KÖRFEZİN AYIRDIĞINI VİCDAN BİRLEŞTİRECEK

#KörfezinAyırdığıAcınınBirleştirdiği iki kulüp Göztepe ve Karşıyaka, 26 Şubat 2023 tarihinde #TekTribünTekYürek dijital biletleriyle 'vicdanlarda oynanacak bir maç için satılan en yüksek bilet sayısı' rekoruyla yaraları hep birlikte sarmaya çalışacak. Biletler için toplanan ücretler deprem bölgesine gönderilen yardımlar için kullanılacak.

BİLET GELİRLERİ DEPREMZEDELERE YARDIM İÇİN KULLANILACAK

Temsili karşılaşmanın biletleri, 17 Şubat Cuma günü saat 13.00'te Passolig sistemi üzerinden satışa açılacak ve 26 Şubat Pazar günü saat 20.00'ye kadar devam edecek. Bunun yanı sıra, hatıra bileti satış işlemleri için Passolig kart zorunluluğu da bulunmayacak.

MEHMET SEPİL “YARALARA MERHEM OLMAK İÇİN HATIRA BİLETİ ALMAYA DAVET EDİYORUZ”

Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil, yayınladığı video ile iki kulüp arasındaki temsili maç için herkesi hatıra bilet almaya davet etti. Sepil, “İki köklü kulübümüz depremzedeler için biraraya geliyor. Göztepe ve Karşıyaka arasında yapılacak temsili maç için hatıra biletler satışa sunulacak. 1981 yılında kırılan seyirci rekorunu tekrar kırmak ve yaralara merhem olmak için sizleri hatıra bileti almaya davet ediyoruz. Tek tribün tek yürek olalım” dedi.

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