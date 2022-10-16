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Karşıyaka Beşiktaş'ı kendi evinde vurdu

Süper Lig'in 3. haftasında Pınar Karşıyaka, konuk olduğu Beşiktaş Emlakjet'i 92-81 yendi.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 10:23
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Kaf kaf deplasmanda coştu. Beşiktaş'ı 11 sayı farkla devirdi

Karşıyaka Beşiktaş'ı kendi evinde vurdu
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Karşılaşmanın ilk 5 dakikası, Jaylon Marcus Brown'ın üçlükleri ve Berkan Durmaz'ın etkili oyunuyla konuk ekip Pınar Karşıyaka'nın 7 sayılık üstünlüğüyle geçildi: 14-7. İzmir ekibi, periyodun son bölümünde de rakibinin farkı kapatma çabasına izin vermedi ve ikinci periyoda 22-11 üstünlükle girdi.

İkinci periyodun ilk bölümünde de özellikle Astacio'nun pota altında bulduğu sayılarla üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, çeyrek bitimine 7 dakika kala 16 sayılık bir fark yakaladı: 30-14. Berkan Durmaz, McCollum ve Vittorio Brown'ın sayılarıyla farkı 24 sayıya kadar çıkaran konuk ekip, devreyi 45-21 önde tamamladı.

Maçın üçüncü periyodun ilk bölümlerinde ev sahibi siyah-beyazlı ekip Orelik, Okben Ulubay ve Mooney'den bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalıştı ancak konuk ekibin etkili oyunu, Vittorio Brown, Jaylon Marcus Brown ve Astacio'nun sayılarıyla sürdü. Pınar Karşıyaka, çeyrek bitimine 2 dakika kala 29 sayıyla oyundaki en büyük farkı yakaladı: 68-39. Üçüncü periyot, İzmir ekibinin 73-46 üstünlüğüyle bitti.

Son periyot çekişmeye sahne oldu. Okben Ulubay, Orelik, Usher ve Coleman'la uzak şutlarla etkili olmaya çalışan Beşiktaş Emlakjet, ilk 4.5 dakikalık bölümde farkı 11 sayıya kadar düşürdü: 76-65. Siyah-beyazlılar, maç bitimine 2 dakika 6 saniye kala farkı 6 sayıya kadar indirmeyi başardı: 80-74. Ancak McCollum ve Astacio'nun sayılarıyla tekrar toparlanan konuk ekip, maçı 92-81'lik skorla kazanmasını bildi.

Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Erhan Gürsel

Beşiktaş Emlakjet: Okben Ulubay 18, Orelik 16, Burak Can Yıldızlı, Mooney 14, McCormack 3, Coleman 15, Usher 11, Furkan Haltalı 4, Yağız Aksu

Pınar Karşıyaka: Jaylon Marcus Brown 12, McCollum 15, Berkan Durmaz 11, Kuzminskas 2, Astacio 19, Ali Efe Barış, Thomas Akyazılı 8, Dusan Cantekin 2, Vittorio Brown 17, Mert Celep 3, Kenan Sipahi 3

1. Periyot: 12-22

Devre: 21-45

3. Periyot: 46-73

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