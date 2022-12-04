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Çılgın maçta kazanan Pınar Karşıyaka

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'inde Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes mücadele etti.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 18:04
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Basketbol Süper Lig'inde Pınar Karşıyaka Anadolu Efes'i mağlup etti

Çılgın maçta kazanan Pınar Karşıyaka
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Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9.hafta maçında Pınar Karşıyaka ile karşılaştı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Pınar Karşıyaka, 112-111 kazandı.

Ev sahibi ekip Efes bu maçla birlikte ligdeki 1500.maçını oynadı. Bugüne kadar oynadığı 1500 maçta 1166 galibiyet, 331 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

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