Çılgın maçta kazanan Pınar Karşıyaka

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9.hafta maçında Pınar Karşıyaka ile karşılaştı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Pınar Karşıyaka, 112-111 kazandı.

Ev sahibi ekip Efes bu maçla birlikte ligdeki 1500.maçını oynadı. Bugüne kadar oynadığı 1500 maçta 1166 galibiyet, 331 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.