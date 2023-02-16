Karşıyaka ve Göztepe depremzedeler için bir araya geliyor

Göztepe ve Karşıyaka kulüplerinin internet sitelerinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Takvimler 1981 yılını gösterirken '2. Lig'de dünya rekoru kırarak' tarihe geçen efsane iki kulüp olarak; ülkece yaşadığımız felaket sonrası yüreklerimizdeki acıyla birlikte depremzedeler için yine bir araya geliyoruz.

Körfezin ayırdığını vicdan birleştirecek. 26 Şubat 2023 tarihinde #TekTribünTekYürek dijital biletlerimizle 'vicdanlarda oynanacak bir maç için satılan en yüksek bilet sayısı' rekoruyla yaraları hep birlikte saracağız. Biletler için toplanan ücretler deprem bölgesine gönderilen yardımlar için kullanılacak.

Temsili karşılaşmanın biletleri 17 Şubat Cuma günü saat 13.00'te Passolig sistemi üzerinden satışa açılacaktır. Hatıra biletlerinin satışları 26 Şubat Pazar günü saat 20.00'de sona erecektir. Hatıra bileti satış işlemleri için Passolig kart zorunluluğu bulunmamaktadır."