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Gençlerbirliği'nden altın gol. Göztepe yenildi

Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği Göztepe'yi tek golle yendi

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 18:27
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Gençlerbirliği'ni umutlandıran galibiyet

Gençlerbirliği'nden altın gol. Göztepe yenildi
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Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında evinde Göztepe'yi 1-0 yendi.

Düşme hattında 17. sırara bulunan Gençlerbirliği bu galibiyetle umutlanırken, Göztepe 30 puanla 11. sıraya geriledi. 

Stat: Eryaman

Hakemler: Alpaslan Şen, Abdülhamit Söyler, Haydar Avcı

Gençlerbirliği: Nurullah Aslan, Uğur Akdemir, Alperen Babacan, Fontaine, Erkan Eyibil, Torje (Dk. 46 Muhammed Himmet Ertürk), Mete Kaan Demir, Enes Keskin (Dk. 55 Rodrigues), Abdullah Durak (Dk. 86 Özkan Yiğiter), Rharsalla (Dk. 64 Sami Gökhan Altıparmak), Ayovi (Dk. 64 Doukara)

Göztepe: Arda Özçimen, Tarık Çamdal (Dk. 46 Atanga), Arslanagic, Atınç Nukan, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Yalçın Kayan (Dk. 63 Traore), Tuğbey Akgün (Dk. 46 Hikmet Çiftçi), Mamah (Dk. 46 Ngalina), Yasin Öztekin, Kvasina

Gol: Dk. 27 Uğur Akdemir (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Dk. 72 Arslanagic (Göztepe)

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