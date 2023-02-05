Gençlerbirliği'nden altın gol. Göztepe yenildi

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında evinde Göztepe'yi 1-0 yendi.
Düşme hattında 17. sırara bulunan Gençlerbirliği bu galibiyetle umutlanırken, Göztepe 30 puanla 11. sıraya geriledi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Alpaslan Şen, Abdülhamit Söyler, Haydar Avcı
Gençlerbirliği: Nurullah Aslan, Uğur Akdemir, Alperen Babacan, Fontaine, Erkan Eyibil, Torje (Dk. 46 Muhammed Himmet Ertürk), Mete Kaan Demir, Enes Keskin (Dk. 55 Rodrigues), Abdullah Durak (Dk. 86 Özkan Yiğiter), Rharsalla (Dk. 64 Sami Gökhan Altıparmak), Ayovi (Dk. 64 Doukara)
Göztepe: Arda Özçimen, Tarık Çamdal (Dk. 46 Atanga), Arslanagic, Atınç Nukan, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Yalçın Kayan (Dk. 63 Traore), Tuğbey Akgün (Dk. 46 Hikmet Çiftçi), Mamah (Dk. 46 Ngalina), Yasin Öztekin, Kvasina
Gol: Dk. 27 Uğur Akdemir (Gençlerbirliği)
Sarı kart: Dk. 72 Arslanagic (Göztepe)
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