Göztepe'de Kvasina çıkmazı

Son olarak Altay'ı derbide deplasmanda 1-0 yenip 1'inci Lig'de milli araya moralli giren Göztepe dış transfer çalışmalarını sürdürürken, kurmaylar golcü Marko Kvasina ile yolları ayırmak için formül aramaya başladı.

KAYNAK: DHA
Göztepe'de Kvasina çıkmazı

Hiçbir kulübün talip olmadığı Avusturyalı golcüyü gönderemeyen yönetimin, oyuncuyla bir araya gelip karşılıklı olarak anlaşmaya çalışacağı ifade edildi.

Geçen sezon büyük umutlarla gelen ancak 29 maçta sadece 2 gol atabilen Avusturyalı santrfor, bu sezon ise tamamen gözden çıkarıldı.

Kvasina sadece ligin ilk haftasında Sakaryaspor ile oyanan maçta şans buldu. Kvasina 83'üncü dakikada oyuna dahil olup 7 dakika sahada kaldı. Deneyimli futbolcu, Ümraniyespor, Çorum FK ve Altay karşılaşmalarında ise süre almadı.

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