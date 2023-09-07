Göztepe'de Kvasina çıkmazı

Hiçbir kulübün talip olmadığı Avusturyalı golcüyü gönderemeyen yönetimin, oyuncuyla bir araya gelip karşılıklı olarak anlaşmaya çalışacağı ifade edildi.

Geçen sezon büyük umutlarla gelen ancak 29 maçta sadece 2 gol atabilen Avusturyalı santrfor, bu sezon ise tamamen gözden çıkarıldı.

Kvasina sadece ligin ilk haftasında Sakaryaspor ile oyanan maçta şans buldu. Kvasina 83'üncü dakikada oyuna dahil olup 7 dakika sahada kaldı. Deneyimli futbolcu, Ümraniyespor, Çorum FK ve Altay karşılaşmalarında ise süre almadı.