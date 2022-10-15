15 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Gözünden çıkanlar say say bitmedi. Sakın bu hatayı yapmayın. 23 tane olduğunu gören doktor gözlerine inanamadı

Gözünden çıkanlar say say bitmedi. Sakın bu hatayı yapmayın. 23 tane olduğunu gören doktor gözlerine inanamadı

Amerika’da bir hastanın gözünden toplam 23 kontakt lens çıktı. Hasta geceleri çıkarmayı unuttuğu lensler yerine her sabah yenisini taktığını ifade etti.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 11:12
Takip Et

Gözünden çıkanlar say say bitmedi. Sakın bu hatayı yapmayın. 23 tane olduğunu gören doktor gözlerine inanamadı

Gözünden çıkanlar say say bitmedi. Sakın bu hatayı yapmayın. 23 tane olduğunu gören doktor gözlerine inanamadı
+
Aa
-

ABD Kaliforniya’da bir göz doktoru unutkan hastasının gözünden tam 23 tane kontakt lens çıkarttığı tuhaf bir video paylaştı.

Göz doktoru Dr. Katerina Kurteeva'nın kontakt lensleri birbiri ardına çıkarırken görüldüğü video bir milyondan fazla izlenerek viral oldu.

Doktor büyük bir şaşkınlık yaşadığı hastasının 23 gün boyunca hiçbirini çıkartmadan her gün yeni bir kontakt lens taktığını söyledi. Doktor, California Eye Associates'in sayfasında paylaştığı gönderiye "Birinin geceleri kontakt lensleri çıkarmayı 'unuttuğu' ve her sabah yeni lens takmaya devam ettiği nadir bir durum" notunu ekledi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
1
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
2
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
3
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
﻿Motorine yine zam geldi
4
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Havayı koklayan adam Kerem Ökten erken kış için tarih verdi. Tir tir titretecek havaların gelmesine günler kaldığını duyurdu
5
﻿Havayı koklayan adam Kerem Ökten erken kış için tarih verdi. Tir tir titretecek havaların gelmesine günler kaldığını duyurdu
﻿Havayı koklayan adam Kerem Ökten erken kış için tarih verdi. Tir tir titretecek havaların gelmesine günler kaldığını duyurdu
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
6
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
7
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
﻿Konya’da makaron baskını
﻿Konya’da makaron baskını
﻿Konya’da makaron baskını
﻿İstanbul Çevre Yönetim işçi alacak
﻿İstanbul Çevre Yönetim işçi alacak
﻿İstanbul Çevre Yönetim işçi alacak
﻿Ukrayna: 3 bölgemiz Rus güçlerince vuruldu
﻿Ukrayna: 3 bölgemiz Rus güçlerince vuruldu
﻿Ukrayna: 3 bölgemiz Rus güçlerince vuruldu
﻿ABD'den Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve mühimmat desteği
﻿ABD'den Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve mühimmat desteği
﻿ABD'den Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve mühimmat desteği
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.