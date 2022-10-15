Gözünden çıkanlar say say bitmedi. Sakın bu hatayı yapmayın. 23 tane olduğunu gören doktor gözlerine inanamadı

ABD Kaliforniya’da bir göz doktoru unutkan hastasının gözünden tam 23 tane kontakt lens çıkarttığı tuhaf bir video paylaştı.

Göz doktoru Dr. Katerina Kurteeva'nın kontakt lensleri birbiri ardına çıkarırken görüldüğü video bir milyondan fazla izlenerek viral oldu.

Doktor büyük bir şaşkınlık yaşadığı hastasının 23 gün boyunca hiçbirini çıkartmadan her gün yeni bir kontakt lens taktığını söyledi. Doktor, California Eye Associates'in sayfasında paylaştığı gönderiye "Birinin geceleri kontakt lensleri çıkarmayı 'unuttuğu' ve her sabah yeni lens takmaya devam ettiği nadir bir durum" notunu ekledi.