Yaşlı kadınla böyle dalga geçtiler

Bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüle izleyenleri sinirlendirdi.

Bir grup gencin videoda yaşlı bir kadına yaptıkları hareketler sosyal medyada tepki topladı.

Videonun Romanya’da bir sokakta ve geçmiş yıllarda çekildiği iddia edilirken bir grup gencin arasında kalan yaşlı bir kadın ile dalga geçildiği görüldü.

Sosyal medyada gündem olan videoda yaşlı kadını omuzlarından tuturak havaya kaldırarak çeviren gençlerin bu hareketleri karşısında aralarında gülüştükleri görülüyor.

Kendilerini videoya çeken gençlerin arasında kalan yaşlı kadın kaçarken kameraya yansıyor.

Akli dengesinin bozuk olduğu düşünülen kadına yapılanlar sosyal medyada ‘utanmazlık, terbiyesizlik’ olarak yorumlandı.