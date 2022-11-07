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Yaşlı kadınla böyle dalga geçtiler

Romanya’da bir grup genç, yaşlı bir kadını omuzlarından tutarak sözde ‘güç gösterisi’ yaparak kendi etrafından döndürdüler. Utanmazlar o eziyet anlarını kameraya alırken, yaşlı kadının akli dengesinin yerinde olmadığı detayı ise dikkat çekti.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 09:58
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Romanya'da bir grup genç yaşlı kadınla dalga geçtiler

Yaşlı kadınla böyle dalga geçtiler
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Bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüle izleyenleri sinirlendirdi.

Bir grup gencin videoda yaşlı bir kadına yaptıkları hareketler sosyal medyada tepki topladı.

Videonun Romanya’da bir sokakta ve geçmiş yıllarda çekildiği iddia edilirken bir grup gencin arasında kalan yaşlı bir kadın ile dalga geçildiği görüldü.

Sosyal medyada gündem olan videoda yaşlı kadını omuzlarından tuturak havaya kaldırarak çeviren gençlerin bu hareketleri karşısında aralarında gülüştükleri görülüyor.

Kendilerini videoya çeken gençlerin arasında kalan yaşlı kadın kaçarken kameraya yansıyor.

Akli dengesinin bozuk olduğu düşünülen kadına yapılanlar sosyal medyada ‘utanmazlık, terbiyesizlik’ olarak yorumlandı.

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fatma
7.11.2022 10:02
İnsanlığınız batsın.Yaşlanınca sizi de öyle döndüren olur elbet.Allahın adaleti şaşmaz  
 
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