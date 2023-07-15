Gözünün yaşına bakmazlar. Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Trabzonspor, bu akşamki 2’nci hazırlık maçında Macaristan temsilcilerinden MOL Vidi Fehervar ile karşı karşıya geldi.

İlk hazırlık karşılaşmasında, Hajduk Split’e 2-0 mağlup olan Bordo Mavililer, bu akşam da değişik bir 11 ile sahada yer aldı.

Evet adı üstünde;hazırlık maçı anladık. Anladık da, karşı takım için ne? Onun için de hazırlık maçı değil mi? Karşındaki rakibin tüm oyuncu kadrosunun değeri 21 Milyon Euro ya. Senin 3-4 oyuncuna ödeyeceğin tüm toplam bedel yani. Ayıptır ya! Vallahi ayıp.

İster ideal ilk 11 ile çık, istersen böyle kör, topal bir 11 ile. Takımında oyun mantalitesi yoksa, sıfırsın, sıfır.

Hazırlık maçı dahi olsa, lig de uygulamak istediğin dişleyen, karşısındaki kim olursa olsun ısıran, rakibini ezen, o takımı izlettireceksin. Kalede Taha Tepe de olsa!

Transferde 6 değil, 10 oyuncu alsan bile asla çözüm değildir. 4 tane tabanca gibi banko adam al, transferi kapat. Bu kadar net…

*

Nacionalhi Nugometni Center Brdo adlı, mini bir stadyumda oynanan karşılaşmada; küçük bir gurbetçi taraftar grubu, Karadeniz ekibini yalnız bırakmazken yine mırıldanarak o sahadan ayrıldıklarına eminim.

Orta hakem Slovenyalı David Smajc’ın, adam gibi yönettiği 90 dakika da; oyuna ciddi başlayan ve bu arada da 9’ncu dakikada golü bulan Trabzonspor, ondan sonra çayda çıra havasına geçince, ilk yarı bitmeden rakibi beraberlik golünü kendi hanesine yazdı.

Gol pozisyonunda, köşe atışından gelen topu yeni Hırvat transfer Benkovic yükselip kafa ile Gomez’e indirince, o da gerekeni yaptı.

İlk yarı bitmeden, sağ çaprazda biraz uzak mesafede vuran takımının kaptanı, sağ bek Csongvai’ye şut atması müsaade edilince, kaleci Taha Tepe de öne çıkmakta ve açıyı kapatmakta geç kalınca, Macar ekibi golü buldu.

Atılan ve yenilen gollerde skorun bana göre hiç önemli olmadığı bu tür maçlarda, ben sahadaki oyuncunun ve yedek kulübesindekilerin yüzüne bakarım. Hangi moddalar diye!

*

Oyunun ikinci 45 dakikasında:bu takım da ‘’Biraz daha istek ve arzu görebilir miyim?’’ dedim kendime ama ben göremedim. Acaba yanıldım mı? Bilmiyorum!

İlk yarıda;sağ bek Serkan ın, rakip alana iyi girip yakın mesafeden çaprazda vurduğu ve üst direğe çarpan şutunu unutmuş değilim. Fehervarlı eski Bilbaolu Kodro’nun, 58’nci dakika da rahat rahat attığı golü unutmadığım gibi!

Karşılaşmanın bu yarısında, oyuna dahil olan kulübedeki Uğurcan hariç herkes, yani 10 yeni Trabzonsporlu oyuncudan Enis Bardhi’nin, serbest atıştan attığı beraberlik golü, bana göre; bu kötü oyunun sis perdesiydi.

İkinci hazırlık maçını 2-2’lik skorla kapatan Trabzonspor’un, ideal 11 ile oynayıp oynamaması hiç ama hiç önemli değil.

Dedim ya; sahada kim yer alırsa alsın, onlarında sahaya sürecekleri düşünce gücünün, zihniyetin, ciddiyeti önemli benim için. Yoksa, sahanda küme potasındaki takımdan bile şamarı yersin.

Unutma;beyninle ve ayaklarınla 90 dakika hep sahada kalacaksın. Yoksa gözünün yaşına bakmazlar!