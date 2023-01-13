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Manchester City'li Mendy tecavüz suçundan aklandı

Manchester City forması giyerken gelen tecavüz suçlamaları nedeniyle tutuklanan Benjamin Mendy davasında Mendy, oy birliği ile beraat etti.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 20:45
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Gözyaşlarına boğuldu. Tecavüz suçundan aklandı

Manchester City'li Mendy tecavüz suçundan aklandı
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Sky Sports'ta yer alan habere göre Fransız futbolcu Benjamin Mendy 8 tecavüz suçlamasıyla yargılandığı davada 6 suçlamadan ve 1 cinsel taciz suçlamasından oy birliğiyle beraat etti.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Chester Kraliyet Mahkemesi'nde süren yargı sürecinde tutuklu olan 28 yaşındaki futbolcu, kararlar sonrası gözyaşlarına boğuldu.

Mendy, iddiaları reddetmişti.

6 suçlamadan aklanan Mendy ile ilgili kalan 2 iddia için ise mahkeme devam edecek. 

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