Manchester City'li Mendy tecavüz suçundan aklandı

Sky Sports'ta yer alan habere göre Fransız futbolcu Benjamin Mendy 8 tecavüz suçlamasıyla yargılandığı davada 6 suçlamadan ve 1 cinsel taciz suçlamasından oy birliğiyle beraat etti.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Chester Kraliyet Mahkemesi'nde süren yargı sürecinde tutuklu olan 28 yaşındaki futbolcu, kararlar sonrası gözyaşlarına boğuldu.

Mendy, iddiaları reddetmişti.

6 suçlamadan aklanan Mendy ile ilgili kalan 2 iddia için ise mahkeme devam edecek.