Gram altın rekor kırdı

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı haftaya dolar kuru 26,18 TL'den başladı. Euro 29,4129 TL'den başladı. Gram altın ise bin 654 liraya kadar çıkarak rekor kırdı.

Gram altın rekor kırdı

Yurt Gazetesi'nin haberine göre, gram altın bin 654 liraya kadar çıkarak rekor kırdı. Türkiye ekonomisine ilişkin enflasyon ile mücadelenin öncelik haline getirilmesi sonrası vergi, ÖTV ve ve sıkılaştırma ihtiyacının artıp artmayacağı ilişkin belirsizlikler piyasalar tarafından yakından izlenmeye başladı.

Bu gelişmelerle birlikte akaryakıta gelen zamların birçok ürüne yansıması olacağı ve enflasyonu yukarı doğru iteceği görüşü piyasalar tarafından fiyatlanmaya başladı.

Bu hafta gözler Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararında olacak. Merkez Bankası'nın faiz artıracağına kesin gözüyle bakılıyor. Güne 26,18 TL'den başlayan dolar günün en yüksek seviyesi 26,30'u gördü. Ardından kısmi gerileme ile 26,25 seviyesine geldi. Euro/TL ise 29,77'lik en yüksek seviyesinin ardından 29,50 TL'ye döndü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), son toplantısında politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkarmıştı. TCMB yeni döneminde enflasyonu düşürmeye odaklandıklarını belirtti.

TCMB Başkanı da yeni dönemde enflasyonu düşürmeye odaklandıklarını açıklamıştı. Gram altın ise bin 654 liraya kadar çıkarak rekor kırdı.

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